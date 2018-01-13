Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - В Атырау по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере взят под стражу директор "Спецавтобазы" Самат Турниязов, передает Kazakhstan Today.

Следственный судья санкционировал в его отношении меру пресечения в виде содержания по стражей сроком на два месяца. Обвинение выдвинуто по статье 189 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), пишет региональная газета " Ак Жайык ".

Директор КГКП "Спецавтобаза", назначаемый местной исполнительной властью, по статусу приравнивается к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Поэтому Турниязов, использовавший по версии департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области свое служебное положение, совершил коррупционное правонарушение против государственной собственности. Причем, как сообщила в ответ на запрос издания пресс-служба суда №2 города Атырау - "неоднократно, путем присвоения и растраты".

Турниязов был назначен директором "Спецавтобазы" в сентябре 2016 года.

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