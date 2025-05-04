Экс-полицейский подозревается в убийстве гражданской жены в Алматы

После убийства женщины он пытался свести счеты с жизнью

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего полицейского подозревают в убийстве сожительницы в Алматы, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.





Предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, нанеся себе удары ножом в шею и брюшную полость", - проинформировали в ДП Алматы.





Сообщается, что подозреваемый был задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной.





В полиции также отметили, что подозреваемый ранее проходил службу в департаменте полиции Алматинской области, откуда был уволен по отрицательным мотивам.





В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, заведено уголовное дело.





Ранее сообщалось, что убивший в Сарани продавца грабитель приговорен к 23 годам тюрьмы.



