Убивший в Сарани продавца грабитель приговорен к 23 годам тюрьмы

Он также будет проходить принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания

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Караганда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Сарани, который в январе текущего года убил продавца одного из магазинов, приговорили к длительному тюремному заключению.





В Караганде осудили 51-летнего жителя Сарани, который зверски расправился с женщиной - продавцом местного магазина. По статьям "Разбой" и "Убийство" его приговорили к 23 годам колонии, сообщает телеканал КТК





Кроме того, по месту отбывания наказания осужденный будет проходить принудительное лечение у психиатра от поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Также суд постановил взыскать с преступника компенсацию морального вреда в сумме 20 миллионов тенге.





Напомним, жестокую расправу над продавцом минимаркета осужденный учинил в январе этого года. Когда женщина пыталась дать отпор грабителю, он нанес ей несколько смертельных ударов ножом.





После того как жертва упала, мужчина забрал из кассы 180 тысяч тенге. Найти и задержать его удалось только спустя сутки. Нападавшим оказался местный житель. Долгие годы он употреблял наркотики. Нигде не работал, был волонтером в общественном фонде. Ранее не раз попадал в сводки полицейских за воровство", - говорится в материале телеканала.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.







