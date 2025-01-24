В Сарани грабитель с ножом напал на продавщицу магазина Дополнено
Фото: скриншот из видео @shocknewskz
Сарань. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из магазинов города Сарани Карагандинской области грабитель с ножом напал на продавщицу. Пострадавшая скончалась.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по факту обнаружения тела 27-летней жительницы города Сарани с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело.
С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются", - проинформировали в полиции.
Видеозапись жуткого нападения появилась в социальных сетях.
Дополнено 23.01.2025, 12.10
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве продавщицы магазина в Сарани, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
В результате проведенных оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы Сарани вечером задержан подозреваемый. Следственной группой ДП Карагандинской области 50-летний мужчина взят под стражу. Следственные мероприятия продолжаются", - проинформировали в полиции.
Дополнено 23.01.2025, 18.10
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области рассказали, что мотивом подозреваемого в убийстве продавщицы магазина в Сарани, побудившего его к совершению тяжкого преступления, являются деньги.
Попытался (подозреваемый. - Прим. ред.) с применением насилия, и угрожая ножом, завладеть кассой магазина. Однако продавец оказала сопротивление, в ходе которого ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась. Орудие преступления - нож изъят", - пояснили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что по факту убийства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области.
Ранее в Алматы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на семейную пару. В 2023 году два преступника в масках ворвались в дом к сельчанке и ограбили на 22 млн тенге, а в 2022 году в Шымкенте грабитель, угрожая кассиру ножом и кастетом, ограбил АЗС.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане