В Сарани грабитель с ножом напал на продавщицу магазина

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 2024 год совершили 874 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - В Казахстане за 2024 год совершили 874 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.





Подчеркивается, что по итогам 2024 года в целом регистрация уголовных правонарушений снизилась со 140 272 до 132 778. В частности, убийства сократились с 591 до 566, причинения тяжкого вреда здоровью - с 1806 до 1627, грабежи - с 2030 до 1551, кражи - с 42 639 до 30 593, скотокрадства - с 1520 до 151, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних - с 876 до 874 и подростковая преступность - с 1925 до 1890.





Также в 2024 году зафиксирован рост мошенничества, при этом интернет-мошенничества возросли на 5%.





Основная масса таких правонарушений связана с телефонным мошенничеством и последующим оформлением кредитов на пострадавших", - проинформировали в пресс-службе.





В этой связи, отметили в Генпрокуратуре, в отношении банков и операторов связи зарегистрировано 30 уголовных дел.





В июле 2024 года на базе Национального банка создан антифрод-центр, который позволяет участникам выявлять и оперативно блокировать незаконные транзакции, обмениваться информацией в режиме реального времени. К нему подключены более 60 организаций. Антифрод-центром заблокированы переводы на 1,2 млрд тенге, добровольно возвращен 81 млн тенге. В прошедшем году внедрена практика взыскания в гражданском порядке с дроперов денежных средств за неосновательное обогащение", - добавили в ведомстве.





Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.





В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.





Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.





Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.





Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил , что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.



