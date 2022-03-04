Еще один тайник с оружием обнаружен в Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 3 МАРТА - Во дворе одного из жилых домов Алатауского района Алматы обнаружен схрон из семи ружей и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следственно-оперативной группой изъято семь гладкоствольных ружей 12-го калибра, ножи, свыше 200 патронов, а также оптические прицелы. Установлено, что это оружие было похищено из оружейного магазина в ночь на 6 января", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.
В настоящее время устанавливаются личности авторов схрона с дальнейшим привлечением их к ответственности. По факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что схрон оружия обнаружен на территории Карасайского района Алматинской области.