Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Астане задержаны воры-гастролеры практически из всех уголков Казахстана, которые проживали на съемных кватирах, сообщает пресс-служба ДВД столицы.

В частности, за совершение ряда квартирных краж в декабре 2016 года в Астане задержаны две группы воров-гастролеров. Одна из групп состояла из четырех жителей Алматинской области. В ходе досудебного расследования установлено, что группа совершила 8 краж из квартир путем подбора ключей и взлома замков. Подозреваемые проживали в съемной квартире по проспекту Абая в ноябре - декабре прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Задержаны и четверо жителей Восточно-Казахстанской области, совершившие 4 кражи из коттеджей путем отжима пластиковых окон. Преступная группа снимала квартиру по проспекту Сыганак. Подозреваемые задержаны в ходе оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции.

Кроме этого, по данным пресс-службы, задержан 30-летний житель Актюбинской области, посещавший столицу в феврале, июне и декабре. В эти периоды он проживал в арендованных квартирах. Следствием доказано четыре эпизода краж.

З5-летний житель Тараза, проживавший в столице по улице Валиханова у знакомого, в декабре совершил две кражи. Его задержали, проводится досудебное расследование.

Также сообщается, что в случае задержанной сотрудниками полиции жительницы Акмолинской области 1963 года рождения, временно проживавшей с 5 ноября по 7 декабря в доме по улице Пионерской в Астане, доказано шесть эпизодов краж из квартир.

Среди задержанных в декабре 2016 года по подозрению в совершении многоэпизодных краж - как из квартир, так и из автотранспорта - жители Тараза, Аягоза, Атырау, Актобе, Экибастуза, Семея, Кокшетау, Темиртау, а также Костанайской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областей. Установлено, что все задержанные проживали на съемных квартирах в разных частях Астаны, заключили в ДВД.

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