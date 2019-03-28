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Грабитель с ножом напал на магазин сельской церкви в Алматинской области

27.03.2019, 10:24 7345
Грабитель с ножом напал на магазин сельской церкви в Алматинской области
Фото: Мой город
Талдыкорган. 27 марта. Kazakhstan Today - Грабитель с ножом напал на магазин сельской церкви в Алматинской области, поиск похищенного имущества продолжается, передает Kazakhstan Today.
 
Факт разбойного нападения зарегистрирован в Илийском районе, где 21 марта вооруженный ножом мужчина ворвался в магазин на территории церкви села Боралдай. Угрожая ножом продавцу, неизвестный завладел имуществом в виде ювелирных изделий и денежных средств, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.
 

Для установления личности нападавшего проведен большой объем работы. Выяснилось, что преступник подъехал к церкви на автомашине, марку и водителя которой вскоре удалось установить. И в ходе дальнейших мероприятий оперативниками районной полиции был задержан 39-летний местный житель, обоснованно подозреваемый в совершении разбойного нападения на церковный магазин", - отметили в ведомстве.

 
По факту разбоя проводится досудебное расследование. Задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания. Поиск похищенного имущества стоимостью более 200 тыс. тенге пока продолжается. 
 

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