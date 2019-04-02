Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Гражданин Кыргызстана промышлял в Алматы разбоями на магазины, передает Kazakhstan Today.

По информации Департамента полиции Алматы, мужчина у себя на родине находился в розыске.

"Ранее судимый в Кыргызстане мужчина стал совершать разбойные нападения. Типичный "разгильдяй", который не хочет работать, а лишь желает жить за чужой счет. В дневное время суток в центре города мужчина стерег обычный магазин, где за прилавком стояла женщина-продавец. Он выждал удобный момент, быстро зашел в магазин и накинулся на женщину: стал ее душить до тех пор, пока она не перестала сопротивляться. Когда обездвиженное тело женщины лежало на полу, злоумышленник рыскал по магазину в поиске чего-либо ценного. Касса оказалась пуста, кроме продуктов ничего нет, тогда он решился завладеть телефоном пострадавшей, который вскоре продал и деньги потратил на личные расходы. К счастью, женщина лишь потеряла сознание и сейчас здорова и жива", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подозреваемый был вычислен и задержан. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК. В настоящее время задержанный водворен в ИВС ДП города Алматы.

На текущий момент доказан схожий эпизод, совершенный подозреваемым уже в Медеуском районе мегаполиса. В этой связи просим жителей и гостей нашего города, кто мог пострадать от преступных действий этого человека, обратиться по следующим номерам телефонов: 254-46-12; 254-46-01 или 102", - резюмировал подполковник Мендебаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства