Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы
Деятельность онлайн-казино PIN-UP и PINCO организована из-за рубежа через сеть аффилированных компаний
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск: Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки. Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно). Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении АФМ.
Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Разыскиваемые выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо - ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии - ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино", - рассказали в ведомстве.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть", - добавили в АФМ.