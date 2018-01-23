Казахстанец пытался наладить канал поставки наркотиков в Россию

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Казахстанец пытался наладить канал поставки наркотиков в Россию22.01.2018
Криминал  17:30

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Полицейские задержали жителя Жамбылской области, который пытался наладить канал поставки марихуаны в Россию, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента по борьбе с наркобизнесом Министерства внутренних дел РК совместно с управлением по борьбе с наркотиками ДВД Восточно-Казахстанской области 21 января в Таразе (Жамбылская область) задержан гражданин Н., в багажнике автомашины которого обнаружены две сумки с марихуаной, общим весом 59 килограммов, сообщили в пресс-службе МВД.

При проведении обыска по месту жительства задержанного полицейскими изъято нарезное оружие "Сайга" и упаковки семян конопли с маркировкой "Чуйская", "Индийская" и "Голландская". Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные мероприятия.


Как отметил начальник департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Арыстангани Заппаров, подозреваемый попал в поле зрения оперативных сотрудников, когда пытался наладить канал поставки наркотических средств в Восточно-Казахстанскую область и регионы Российской Федерации.
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