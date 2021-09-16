Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге

АКТАУ. 15 СЕНТЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентством по финансовому мониторингу ФМ по Мангистауской области пресечено два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в АФМ, предприниматель А. Косбармаков в городе Жанаозене создал две компании ТОО "Озен-АКЖОЛ" и ИП "Косбармаков Аділет Аманкелдіулы". Он выписал фиктивные бухгалтерские документы семи компаниям на сумму более 3,1 млрд тенге.

Аналогичный факт выявлен в Актау. Граждане И. Агатаев и М. Абилев, создав ТОО "Борі Актау", выписывали счета-фактуры на сумму более 1,5 млрд тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг.

В результате государству нанесен ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов. Все виновные лица осуждены на различные сроки", - сообщает пресс-служба ведомства.

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