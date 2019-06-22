Крупную партию наркотиков изъяли в Алматинской области

Талдыкорган. 20 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области в рамках отработки "Допинг" полицейские задержали 51-летнего мужчину с крупной партией марихуаны, передает Kazakhstan Today.

Задержание подозреваемого прошло в рамках спецоперации близ села Алмалыбак в Карасайском районе области.

Задержан 51-летний житель города Тараза, у которого обнаружено и изъято почти 56 килограммов марихуаны. Наркотики были расфасованы в три большие дорожные сумки. Где производилась заготовка наркосодержащих растений и куда направлялся этот груз, предстоит выяснить в ходе досудебного расследования. Сейчас задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции отметили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение и распространение наркотиков.

Отмечается, что в текущем году усилиями полиции региона из незаконного оборота изъято около 400 килограммов различных наркотических средств.





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