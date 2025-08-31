30.08.2025, 18:00 26946
МВД: Молодежь и пенсионеры - главные жертвы киберпреступников
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ ситуации с интернет-мошенничествами показал, что возраст пострадавших заметно снизился, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД РК, если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество достигло 3 тыс.
Также в группу риска входят граждане старше 60 лет, что свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми для киберпреступников остаются именно молодежь и пожилые люди.
Все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые дропы - это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам. Через эти карты преступники обналичивают похищенные денежные средства. Напоминаем, с 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание до семи лет лишения свободы", - рассказал заместитель начальника управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Асет Жукенов.
Ранее в Алматы задержали двух граждан Казахстана, подозреваемых в кибермошенничестве.
30.08.2025, 11:28 36171
Бывшего замглавы департамента полиции Жамбылской области подозревают в совершении противоправного деяния
Тараз. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом собственной безопасности МВД по подозрению в совершении противоправного деяния задержан бывший заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области, говорится в официальном комментарии министерства внутренних дел РК.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Приказом министра внутренних дел от 29 августа 2025 года он был уволен со службы по отрицательным мотивам. Министерство внутренних дел занимает принципиальную позицию: лица, предавшие закон и присягу, неизбежно выявляются и привлекаются к ответственности", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Костанайской области задержали бывшего главу областного управления здравоохранения по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования.
29.08.2025, 15:45 56431
В Шымкенте полицейский на автомобиле насмерть сбил женщину
Возбуждено уголовное дело
Шымкент. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте на улице Желтоксан полицейский совершил наезд на женщину, в результате чего она скончалась, сообщили в департаменте полиции Шымкента.
По информации полиции, трагический случай произошел 28 августа. Женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте.
Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено. Он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим", - отметили в ДП.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП.
29.08.2025, 15:17 57641
В Астане вынесен приговор по делу о хищении в сфере гособоронзаказа
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны завершено рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Должностным лицам РГП "Казспецэкспорт" и поставщикам были выдвинуты обвинения в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения.
Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.
Приговором суда генеральный директор РГП Рамазанов А.К. осужден на 11 лет лишения свободы, директор департамента РГП Кудабаев А.Т. - на 10 лет. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.
Напомним, в 2023 году руководство "Казспецэкспорта" было задержано по делу о крупном хищении в рамках гособоронзаказа. При закупках продукции военного и военно-технического назначения была завышена цена.
28.08.2025, 21:29 79796
В Жамбылской области детей держали в рабстве: расследование завершено
Тараз. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении жителя Таласского района, обвиняемого в систематическом избиении двух несовершеннолетних, завершено и с обвинительным актом направлено в прокурору для последующего рассмотрения в суде, сообщает пресс-служба МВД РК.
Подозреваемый был задержан полицейскими незамедлительно и заключен под стражу. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.
Ход расследования находился на личном контроле министра внутренних дел.
Ранее сообщалось, что двоих детей держали в рабстве в Таласском районе Жамбылской области. По словам одного из мальчиков, их морили голодом, заставляли пасти скот и попрошайничать. 11 августа по поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана специальная рабочая группа по изучению дела.
28.08.2025, 15:04 87996
Более 11 тонн наркотиков изъято из оборота в текущем году
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ, изъято из незаконного оборота с начала года в рамках операции "Қарасора-2025", сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, в ходе операции ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики. Изъято 24 тонны химических веществ, в том числе более 6 тонн прекурсоров.
Также активно ведется работа по выявлению фактов рекламы запрещенных веществ: количество выявленных нарушений увеличилось в два раза, возбуждено 105 досудебных производств за рекламу наркотиков.
Заблокировано 20 тысяч интернет-ресурсов - веб-сайтов, аккаунтов и иных платформ, распространявших информацию о наркотических и психотропных веществах", - проинформировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.
В частности, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста сырой и высушенной марихуаны общим весом 240 кг. Кроме того, в области Улытау задержан гражданин, у которого изъяты марихуана и гашиш общим весом более 20 кг. В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов. Около железнодорожного вокзала задержан 75-летний гражданин, у которого изъяты гашиш и марихуана весом около 10 кг. Дополнительно при осмотре автомобиля изъято два брикета с марихуаной общим весом около 20 кг.
28.08.2025, 11:32 93221
Ущерб на 80 млрд тенге: рыбу незаконно экспортировали в Европу в области Жетысу
Талдыкорган. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы, выявила природоохранная прокуратура области Жетысу.
Субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу. При этом аффилированные компании не имели закрепленных водоемов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт.
Одно из товариществ имело лимит на вылов рыбы в объеме 270 тонн, однако фактически экспортировало 4 920 тонн рыбы, что в 18 раз больше лимита. Из этого объема 2096 тонн были экспортированы через аффилированные с ним компании. По заключению уполномоченного органа, сумма ущерба от незаконных действий 4 субъектов рыболовства и их аффилированных фирм составила свыше 80 миллиардов тенге", - рассказали в прокуратуре.
По выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда).
Напомним, в феврале Минсельхоз ввел полугодовой запрет на вывоз из Казахстана некоторых видов рыбы.
28.08.2025, 11:12 94171
Ущерб свыше миллиарда тенге: в Астане двух женщин осудили по делу о мошенничестве
Они вводили граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двух женщин осудили по делу о мошенничестве на сумму свыше одного миллиарда тенге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств, таких как наличие на иждивении малолетних детей, частичное возмещение ущерба потерпевшим и отсутствием отягчающих обстоятельств, они осуждены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы каждая, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности сроком на 5 лет", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
Как пояснили в прокуратуре, две знакомые на протяжении нескольких лет, действуя под видом госпрограммы, разработали схему мошенничества.
Они арендовали офис, использовали реквизиты действующего ТОО и заключали фиктивные договоры, вводя граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях в городах Астане и Алматы и получении займов, кредитов по госпрограмме. В результате их действий 150 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Астане бизнес-тренера осудили на пять лет по делу о мошенничестве.
28.08.2025, 08:16 79771
Задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области
Костанай. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
25 августа 2025 года совместной следственно-оперативной группой Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и прокуратуры Костанайской области по результатам проведенных оперативных мероприятий и прокурорской проверки, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования задержаны бывший руководитель управления здравоохранения, главный врач районной больницы и директор коммерческого предприятия", - проинформировали в ведомстве.
По данным прокуратуры, 26 августа 2025 года специализированным следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование начато по статье 361, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса Республики Казахстан, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - уточнили в прокуратуре Костанайской области.
Как сообщалось ранее, Служба по противодействию коррупции в начале августа задержала вице-министра транспорта РК.
