Наказание за хулиганство необходимо ужесточить - сенатор
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента депутат Геннадий Шиповских заявил о стремительном росте числа случаев хулиганства в Казахстане, подчеркнув необходимость принятия срочных мер, передает корреспондент агентства.
В последнее время в стране участились кражи, конфликты, факты непристойных действий и публичные драки. Подобные проявления хулиганства вызывают тревогу в обществе и подрывают доверие людей к справедливости и порядку", - выступил сенатор.
По словам депутата, в 2022 году по статье о мелком хулиганстве было зарегистрировано 15 282 дела, в 2023 - 17 429 случаев, а в 2024 выявлено уже почти 22 тысячи дел. Он подчеркнул, что отсутствие системной профилактики, нехватка видеонаблюдения и слабая работа с молодежью ведут к потере общественного контроля.
Необходимо принять комплексный национальный план по предотвращению хулиганства и мелкого хулиганства, усилить профилактическую работу местных исполнительных и правоохранительных органов, повысить потенциал участковых инспекторов полиции, расширить систему видеонаблюдения в общественных местах для своевременного выявления правонарушений, а также рассмотреть вопрос ужесточения наказания за хулиганство, особенно в случае повторных правонарушений", - подчеркнул Геннадий Шиповских.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.