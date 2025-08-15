Пожизненный срок получил житель Павлодарской области за неоднократное изнасилование падчерицы

Фото: Depositphotos

Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, сообщает пресс-служба ведомства





Агентством раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн-магазины.





В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов", - говорится в сообщении АФМ.





Также идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов. Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.





В ведомстве добавили, что за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в том числе 4,5 кг синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества "анаболические стероиды").



