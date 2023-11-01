Расследование дела по выводу средств из Delta Bank: бизнесмен Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы

Изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ

Фото: КНБ РК

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика, - В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика, сообщили в КНБ РК.





В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица.





Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".





Также нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.





КНБ РК





КНБ РК



