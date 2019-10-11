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Семейная пара пыталась ограбить донерную в столице

10.10.2019, 16:27 4726
Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - В столице при попытке ограбить донерную задержана семейная пара, передает Kazakhstan Today.
 

10 октября, в ночное время, инспектором Центра оперативного управления ДП Нур-Султана с помощью камер видеонаблюдения замечен мужчина, который проник через окно в киоск донерной. Инспектором ЦОУ на место ориентирован полицейский наряд. В считанные минуты прибывшие на место происшествия полицейские задержали незадачливого воришку и его напарницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 
Задержанные доставлены в УП района Сарыарка для разбирательства. Как выяснилось, 26-летние парень с девушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались в киоск и оказались в ловушке. 
 
В настоящее время в отношении задержанных по факту мелкого хищения начато досудебное расследование. 
 
Как сообщалось ранее, в Жамбылской области игроман украл 8 млн тенге и проиграл их в букмекерской конторе. Вор вынес из квартиры в Нур-Султане 55 млн тенге и золотые изделия.
 

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