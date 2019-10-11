Семейная пара пыталась ограбить донерную в столице

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - В столице при попытке ограбить донерную задержана семейная пара, передает Kazakhstan Today.

10 октября, в ночное время, инспектором Центра оперативного управления ДП Нур-Султана с помощью камер видеонаблюдения замечен мужчина, который проник через окно в киоск донерной. Инспектором ЦОУ на место ориентирован полицейский наряд. В считанные минуты прибывшие на место происшествия полицейские задержали незадачливого воришку и его напарницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Задержанные доставлены в УП района Сарыарка для разбирательства. Как выяснилось, 26-летние парень с девушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались в киоск и оказались в ловушке.

В настоящее время в отношении задержанных по факту мелкого хищения начато досудебное расследование.

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