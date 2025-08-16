SIM-box и более 300 SIM-карт изъяли у 18-летнего иностранца в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь выявлено оборудование SIM-box, используемое мошенниками для подмены номеров, - В Алматы вновь выявлено оборудование SIM-box, используемое мошенниками для подмены номеров, сообщает прокуратура города.





В ходе оперативных мероприятий в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяты SIM-box, более 300 SIM-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование.





В ведомстве пояснили, что оборудование широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.





По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства", предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.





В ведомстве добавили, что за этот год 7 аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них уже вынесены приговоры.





Прокуратура города Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.



