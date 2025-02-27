26.02.2025, 14:13 30621
Торговавшего наркотиками иностранца задержали в Алматы
Задержанный приехал в город несколько месяцев назад и арендовал автомобиль для реализации преступных целей
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранец, занимающийся сбытом синтетических наркотиков, задержан в Алматы, сообщает Polisia.kz.
Автомобиль подозреваемого заблокировали полицейские в микрорайоне Шанырак в Алатауском районе. В машине обнаружили пакет с мефедроном.
21-летний задержанный признался, что сбывает наркотики, в том числе через интернет и с помощью закладок.
В полиции рассказали, что задержанный приехал в город несколько месяцев назад и арендовал автомобиль для реализации преступных целей. Оплату за свои услуги он получал через электронные переводы.
Фигурант помещен в изолятор временного содержания. В связи с фактом сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению других участников его преступного бизнеса.
Ранее организованный иностранцем наркоканал ликвидировали в Шымкенте.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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26.02.2025, 19:30 19466
В Караганде сотрудники ЦОНов и медучреждений помогали нелегальным мигрантам
В регионе пресечена деятельность преступной группы
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Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области совместно с департаментом КНБ пресекла деятельность преступной группы, организовавшей незаконную выдачу иностранцам более 700 разрешений на временное проживание, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые помогайки.
Факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду.
Иные подробности в интересах следствия не подлежат разглашению.
Ранее департаментом КНБ по Кызылординской области и Байконыра при координации органов прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции.
26.02.2025, 11:20 35841
Похитителю экс-супруги и детей вынесли приговор в Аркалыке
Фото: pexels.com
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Аркалык. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аркалыкском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении похитителя экс-супруги и несовершеннолетних детей.
Преступление произошло в августе прошлого года в Аркалыке. Подсудимый решил похитить бывшую гражданскую супругу и ее несовершеннолетних детей и вывезти их в Астану.
Подсудимый К. проник в квартиру, где проживала потерпевшая А., и, используя свое физическое превосходство, нанес телесные повреждения потерпевшей, подавив ее волю к сопротивлению. Далее К. для реализации своего умысла взял кухонный нож и, угрожая им, насильно вывел несовершеннолетних детей из квартиры, забрав мобильные телефоны, чтобы лишить их возможности обратиться за помощью", - рассказали в суде.
Затем, угрожая ножом, он насильно посадил экс-жену и детей в такси.
Преступника задержали сотрудники полиции на территории Державинска Акмолинской области по пути в Астану.
Суд назначил подсудимому К. наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей.
Напомним, 16 июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в апреле. Закон вводит нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
26.02.2025, 10:01 38516
По факту драки подростков в ТЦ Алматы возбуждено уголовное дело
Фото: скриншот из видео https://t.me/halyqstan
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводят расследование по факту драки подростков в одном из торговых центров. По факту хулиганства управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством РК", - отметили в полиции.
По данным департамента, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности.
В администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Все участники инцидента поставлены на учет. Кроме того, материалы на каждого фигуранта уголовного дела будут рассмотрены на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Алатауского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Инцидент прокомментировала детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан.
В настоящее время по уголовному делу идут следственные действия", - отметила она.
Также на законных представителей свидетелей, имеющих право на защиту, были составлены протоколы административной ответственности по части 3 статьи 127 КоАП РК.
Мною был направлен запрос в прокуратуру касательно правовой оценки помещения несовершеннолетних в спецучреждение образования. Сегодня прокуратура, рассмотрев, дав правовую оценку, отменила постановление о размещении детей в спецучреждение", - сообщила Диана Ерлан.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая драка школьников. Сообщалось, что инцидент произошел 20 февраля в одном из алматинских ТРЦ.
Стоит отметить, что о случаях жестокости среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
На днях в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
В начале июня 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник.
В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
Убил за неуважение: старшеклассника приговорили к колонии за убийство сверстника в Кызылординской области.
В сентябре прошлого года массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы.
В начале октября прошлого года в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
26.02.2025, 09:33 40971
В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым". Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
Подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.
Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест", - уточнили в ведомстве.
В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, часть 3, пункт 2, УК (Создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по статье 218, часть 1, УК (Легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет", - сообщили в АФМ.
Отмечается, что квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам.
25.02.2025, 20:49 59876
Детский омбудсмен прокомментировала избиение подростками сверстника в Семее
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева в своем аккаунте в Facebook прокомментировала жестокое избиение подростками сверстника в Семее.
Вчера с акимом области Абай Бериком Уали обсудили вопросы профилактики преступности среди несовершеннолетних и преступление, совершенное несовершеннолетними в отношении мальчика в Семее. Основой профилактической работы в первую очередь является работа с семьями, а также индивидуальная работа с детьми в школах", - написала детский омбудсмен.
Она рассказала, что родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
С семьями, находящимися в подобной ситуации, необходимо проводить комплексную работу, в частности через Центры поддержки семьи, которые в соответствии с принятым законом должны открыться во всех районах страны. В области Абай на сегодняшний день такой центр открыт только в одном районе, необходимо открыть еще в 10 районах и двух городах, в том числе в Семее", - написала Динара Закиева.
По ее словам, аким региона обещал уделить этим вопросам особое внимание.
В настоящее время ведутся следственные действия, состоялась городская комиссия по делам несовершеннолетних. Региональный уполномоченный по правам ребенка все это время находилась с пострадавшим мальчиком и его семьей. Проводятся все необходимые меры для оказания помощи", - написала уполномоченный по правам ребенка.
Напомним, в области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
Стоит отметить, что о случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября прошлого года в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. дмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.02.2025, 16:21 70761
Дело о гибели подростка после драки в Актюбинской области передано в суд
В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
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Актобе. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Актюбинской области в региональный специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть школьника в поселке Копа Темирского района, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
В ведомстве напомнили, что 2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", остальные пятеро проходят по статьям "Хулиганство" и "Организация преступления".
Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.
В сентябре прошлого года, комментируя данное преступление, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что трагедия стала возможной из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других. Директор школы села Копа, где был убит подросток, был снят с должности.
25.02.2025, 12:21 77136
Избиение подростка в области Абай: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Семей. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В результате недавнего инцидента в области Абай, по факту которого уже возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями", - проинформировали в пресс-службе.
В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
Особое внимание уделяется пострадавшему подростку - на данный момент он находится в специализированном центре под наблюдением специалистов. Психологи и уполномоченный по правам ребенка уже работают с ним, оказывая необходимую поддержку и помогая справиться с эмоциональными последствиями происшествия. Компетентные органы продолжают предоставлять квалифицированную помощь для восстановления психологического состояния ребенка", - добавили в ДП.
Стоит отметить, что о случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября прошлого года в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. дмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.02.2025, 11:25 70516
В Павлодарской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн тенге
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Павлодар. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области задержаны несколько человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса на территории поймы реки Иртыш в районе Аққулы, сообщили в региональной прокуратуре.
Одним из задержанных оказался работник Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира.
У браконьеров изъяли похищенный лес и орудия преступления. Досудебное расследование велось по статьям 340 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" и 188 УК РК "Кража".
Ущерб окружающей среде составил более 1,3 млн тенге.
В настоящее время досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в Павлодарской области за 5 лет зарегистрировано 216 случаев незаконной вырубки леса, уничтожено 2,7 тысячи кв. м лесного фонда. Ущерб, нанесенный кражами леса, составил 64,6 миллиона тенге.
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