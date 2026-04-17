16.04.2026, 16:40
Трое признаны виновными в доведении до самоубийства школьника в Жамбылской области
Тараз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области вынесен приговор в отношении трех лиц по делу о доведении несовершеннолетнего до самоубийства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, в апреле прошлого года в селе Тастобе Жамбылского района ученик 9-го класса совершил самоубийство, повесившись в сарае, расположенном во дворе его дома.
В деле, возбужденном по статьей УК РК "Доведение до самоубийства", подозреваемыми признаны 22-летний житель села, а также двое учащихся 10-11-го классов.
Проведенное расследование выявило среди учащихся 7-11 классов так называемых неформальных лидеров, признаки романтизации криминальной субкультуры и распространение модели поведения "по понятиям", что в отдельных случаях воспринималось как норма среди молодежи. Причиной трагического события стали систематическое запугивание, психологическое давление и принуждение к труду со стороны "старшаков". В частности, в последние дни перед трагедией несовершеннолетний выполнял принудительные строительные работы в доме указанного гражданина, который в молодежной среде считался "авторитетом", - рассказали в прокуратуре.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимых полностью доказана. Основному исполнителю назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, двум несовершеннолетним пособникам - по 5 лет лишения свободы каждому.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, о трагическом случае стало известно осенью прошлого года. Родственники заявили, что причина трагического инцидента - буллинг. Погибший оставил в своем телефоне записку, адресованную четверым одноклассникам, в которой написал: "Теперь вы не сможете меня избивать".
Отметим, что это не первый случай суицида среди несовершеннолетних в Жамбылской области. В настоящее время в регионе расследуют еще один суицид двух школьников. 15 апреля сообщалось, что их тела были обнаружены в сарае.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.
17.04.2026, 15:42 12776
Истязавшей 16 детей в Павлодаре воспитательнице назначили 4,5 года лишения свободы
Суд учел наличие у осужденной малолетних детей и отсрочил исполнение наказания на пять лет
Павлодар. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области вынесли приговор бывшей воспитательнице детского учреждения, от действий которой пострадали 16 детей. Суд признал 33-летнюю женщину виновной по статьям "Истязания" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и назначил ей 4 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает издание "Казинформ".
Подсудимая полностью признала свою вину. Как отметила судья, приговор вынесен по совокупности уголовных правонарушений - менее строгое наказание было поглощено более строгим.
Несмотря на реальный срок, женщину не взяли под стражу в зале суда. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на пять лет в связи с наличием малолетних детей.
Решение суда вызвало недовольство среди родителей пострадавших. Мама одного из детей заявила, что считает приговор слишком мягким и настаивает на более строгом наказании.
На данный момент приговор не вступил в законную силу. Родители пострадавших рассматривают возможность подачи апелляции.
Напомним, летом 2025 года шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.
17.04.2026, 11:47 24781
Из Германии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
Он подозревается в хищении 1 млн долларов США
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Германии экстрадирован иностранный гражданин, подозреваемый в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Указанное лицо в 2014 году, действуя в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в поставке компьютерной техники обманным путем завладело денежными средствами казахстанского предпринимателя в размере 1 млн долларов США. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в сентябре 2025 года он был задержан в Германии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось об экстрадиции из Грузии в Казахстан подозреваемого в хищении 4 млрд тенге.
16.04.2026, 17:31 103136
Обещал "решить вопрос": адвокат обманул клиентку на 31 млн тенге в Улытау
Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы
Жезказган. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау адвокат получил 6 лет лишения свободы за мошенничество. Он обманом выманил у клиентки 31 млн тенге, пообещав прекратить уголовное дело ее сына через якобы "связи" с должностными лицами, сообщили в прокуратуре области.
В области Ұлытау в феврале текущего года задержали адвоката областной коллегии. Следствием установлено, что он обманом убедил свою доверительницу передать крупную сумму денег якобы для решения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. По его словам, средства предназначались для передачи должностным лицам.
В результате мошеннических действий адвокат незаконно получил 31 млн тенге.
Суд приговорил адвоката к 6 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью и работать юридическим консультантом сроком на 5 лет.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
16.04.2026, 15:01 113551
Подозреваемый в вымогательстве пять лет укрывался в тайнике в Караганде
Фигурант причастен к вымогательству 117 млн тенге у местного жителя
Караганда. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, фигурант находился в международном розыске на протяжении 5 лет по подозрению в вымогательстве.
Спецоперация проведена на территории Караганды в одном из частных домовладений. В ходе обыска полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором и скрывался разыскиваемый. По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 млн тенге у жителя города с применением угроз. Подозреваемый длительное время скрывался от органов правопорядка, предпринимая меры конспирации", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Ранее МВД ликвидировало две группы вымогателей в Актюбинской области.
16.04.2026, 12:27 123821
Выделенные на яблоневые сады средства похитили на юге Казахстана: дело направили в суд
Подозреваемый помещен под стражу
Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту направил в суд дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию яблоневых садов, сообщает пресс-служба АФМ.
По версии следствия, бывший председатель правления фонда (АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". - Прим. ред.) О. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО "Green Mart Kazakhstan". Закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур - преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась. Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приема-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств", - заявили в пресс-службе.
По данным АФМ, в результате государству причинен ущерб на сумму более 430 млн тенге.
Кроме того, установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесенных затрат. В результате на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге.Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть - свыше 250 млн тенге - обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению", - пояснили в агентстве.
Подчеркивается, что подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге.
Напомним, в октябре стало известно, что в Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады.
15.04.2026, 20:59 179456
В Жамбылской области расследуют суицид двух подростков
Тела школьников обнаружили в сарае
Тараз. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области обнаружили тела двух школьников, сообщили в департаменте полиции региона.
По фактам суицидов в Кордайском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в полиции.
По данным СМИ, тела девятиклассников нашли в одном из сараев рано утром 14 апреля.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.
15.04.2026, 16:56 189611
В Павлодаре сотрудник колонии брал взятки и тратил их на ставки
Ему назначено 6 лет лишения свободы
Павлодар. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию, сообщили в областной прокуратуре.
По информации ведомства, осужденные переводили должностному лицу деньги за вынесение положительного решения о замене осужденным неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания и пронос мобильных телефонов.
Полученные незаконные средства работник колонии тратил на ставки в букмекерских конторах.
Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания капитана юстиции.
Ранее сообщалось, что десятки госслужащих уволены в области Улытау из-за ставок в букмекерских конторах.
Ранее в азартный играх уличили чиновников Экибастуза, также из-за участия в азартных играх должности лишился сотрудник департамента экологии Атырауской области.
Напомним, что в 2024 году в Казахстане приняли нормы, прямо запрещающие государственным служащим участвовать в азартных играх и пари, включая ставки в букмекерских конторах. Запрет распространяется также на военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, руководителей бюджетных организаций.
15.04.2026, 15:32 181346
По подозрению в разжигании межнациональной розни в соцсетях задержан блогер из ВКО
Во время эфиров в TikTok он допускал грубую брань и унизительные высказывания в адрес представителей различных этнических групп
Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске задержали блогера, распространявшего в социальных сетях высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни, сообщает Polisia.kz.
В полицию обратилась местная жительница с заявлением о принятии мер в отношении пользователя TikTok, допускавшего в ходе прямых эфиров оскорбительные и нецензурные высказывания на национальной почве. Следствием установлено, что 35-летний мужчина проводил трансляции с нескольких аккаунтов, один из которых впоследствии был удален.
Эфиры проходили в формате "батл" с участием других пользователей. Во время общения, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, он допускал грубую брань и унизительные высказывания в адрес представителей различных этнических групп. По видеоматериалам проведен психолого-филологический анализ, подтвердивший наличие признаков разжигания межнациональной розни", - рассказали в полиции.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Напомним, что с начала года 17 казахстанцев осудили за террористические и экстремистские преступления.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?