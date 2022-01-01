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Убийцу Аяжан Едиловой осудили в Алматы

31.12.2021, 13:06 17871
Убийцу Аяжан Едиловой осудили в Алматы
Фото: stan.kz
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор убийце 19-летней студентки Аяжан Едиловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить наказание подсудимому Рахманберди Туребекову по статье 120 Уголовного кодекса "Изнасилование" в виде 11 лет лишения свободы, а по статье 99 "Убийство" - на 19 лет лишения свободы. Совокупно назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы", - озвучил приговор председатель суда Еркин Майшинов, сообщает Tengrinews

 
С Туребекова в пользу потерпевших также взыскали моральный ущерб в виде 20 миллионов тенге. 
 
Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено. 21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством. 
 
20 октября дело о жестоком убийстве и изнасиловании студентки Аяжан Едиловой поступило в алматинский суд.  

Как уточняет агентство Sputnik, главное судебное разбирательство об убийстве Аяжан Едиловой началось 9 ноября. Оно рассматривалось в закрытом режиме в специализированном межрайонном суде по особо тяжким уголовным делам Алматы. Адвокат Кадыржан Галымжанулы, представляющий семью девушки, сообщил, что в деле порядка 30 томов, проведено около 30 экспертиз. На суде убийца не изъявил желания попросить прощения у семьи убитой за совершенное преступление.
 
 
 
 

 

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новости по теме

Деятельность подпольного казино пресечена в Кызылорде

31.12.2021, 15:46 13991
Деятельность подпольного казино пресечена в Кызылорде
Фото: pexels.com
КЫЗЫЛОРДА. 31 ДЕКАБРЯ - Незаконная деятельность подпольного казино пресечена в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 30 декабря в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками областной прокуратуры, в центре Кызылорды выявлена незаконная деятельность подпольного казино.
 

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники. В санкции вышеуказанной статьи предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества", - отметил начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Организация незаконного игорного бизнеса).

 
 

15 лет лишения свободы получил житель Уральска за убийство экс-супруги

31.12.2021, 13:52 16691
УРАЛЬСК. 31 ДЕКАБРЯ - 15 лет лишения свободы получил житель Уральска за убийство экс-супруги. Приговор был оглашен 31 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ЖКХ Бауыржана Хайруллина, который обвинялся в совершении преступления по статье 99 УК РК (Убийство с особой жестокостью)", - сообщает портал "Мой город".

 
Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве экс-супруги и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.
 
Кроме этого, он должен выплатить матери и сестре покойной 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Однако, мать погибшей с приговором не согласилась.
 

Хотя бы 20-25 лет должны были назначить. Он же убивал дочь с особой жестокостью. Она испытывала боль, страдания, а вы назначили всего 15 лет. Я не согласна с этим. Двое её детей очень скучают по маме, плачут всё время", - сказала Какима Кажипанова.

 
Адвокат подсудимого заявил, что они не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать. 
 
 

В Байконуре расследуют жестокое убийство с поджогом и суицидом

30.12.2021, 20:45 40236
В Байконуре расследуют жестокое убийство с поджогом и суицидом
Фото: instagram/qriim_mvdrk
БАЙКОНУР. 30 ДЕКАБРЯ - Прокурором комплекса Байконур Александром Трифоновым для дальнейшего расследования в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело по факту совершения 27-летним жителем города предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ преступление (убийство), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следствием установлено, что ночью 13 ноября, в одной из квартир дома по улице Янгеля, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя кухонный нож, нанес своей знакомой не менее 11 ножевых ранений, сообщает прокуратура комплекса Байконур.
 
Далее мужчина, предварительно совершив поджог в квартире, выбросился с балкона пятого этажа, при этом получил несовместимые с жизнью повреждения и в машине скорой медицинской помощи скончался. Потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.
 
Вина мужчины в совершении убийства полностью подтверждена и доказана. Принимая во внимание, что мужчина является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для принятия окончательного процессуального решения (прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого).
 
8 декабря Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава МВД проинформировал главу государства о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года. По его словам, преступность в Казахстане снизилась на 5%, при этом на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% - грабежей и случаев хулиганства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. 
 

В убийстве жителя Костаная подозревается его экс-супруга

30.12.2021, 16:42 45446
КОСТАНАЙ. 30 ДЕКАБРЯ - В убийстве жителя Костаная подозревается его экс-супруга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает alau.kz, по улице Наримановская 44-летняя местная жительница в ходе конфликта нанесла ножевое ранение бывшему супругу, в результате которого он скончался на месте происшествия. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания УП Костаная.
 
В производстве управления полиции Костаная находится уголовное дело, зарегистрированное по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство).
 
Ранее сообщалось, что в Алматы мужчина ножом убил жену.
 

В Алматы осуждены четыре организатора финансовых пирамид

30.12.2021, 15:54 46456
В Алматы осуждены четыре организатора финансовых пирамид
Фото: policia.kz
АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - В Алматы окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, в общей сложности от их преступной деятельности пострадали около 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге. 
 

Один из них - гражданин Лим А., 1988 года рождения, который с февраля 2017 по август 2018 года создал с целью совершения мошеннических действий ТОО LS inc, в группе лиц, путем привлечения инвестиций (денежных средств) у граждан, для дальнейшего получения прибыли путем постановки денежных ставок на результаты спортивных игр, ложно гарантируя возврат вложенных гражданами денежных средств в полном объеме и без каких-либо рисков. С целью большего обогащения гражданин Л. "гарантировал", что проценты с вложенных денежных средств можно будет получить в любое время и различными способами: путем перевода на карту, банковский счет либо в офисе. По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет 1 440 281 000 тенге", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

 
Решением суда Алмалинского района мужчина осужден к 6,5 годам лишения свободы.
 

Кроме того, в производстве Следственного управления находилось уголовное дело в отношении гражданки Алдабергеновой Д., которая посредством социальных сетей объявила об открытии инвестиционного проекта. Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты. Таким образом, вкладчики перечисляли Алдабергеновой Д. и другим лицам посредством банковских карт денежные средства для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем, перечислив денежные средства, так и не получили прибыль. Подозреваемая судьей Алмалинского районного суда приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы", - резюмировал Абдрахманов.

 
 

Цех по незаконной переработке золотой руды ликвидировали в Акмолинской области

30.12.2021, 15:01 47616
Цех по незаконной переработке золотой руды ликвидировали в Акмолинской области
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Сотрудники департамента полиции Акмолинской области ликвидировали цех по незаконной переработке золотосодержащих материалов в поселке Бестобе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Акмолинскими полицейскими пресечена преступная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей, переработкой и сбытом золотосодержащего материала. 22 декабря сотрудниками МВД и департамента полиции проведены 12 обысковых мероприятий в четырех населенных пунктах: Степногорске, поселках Аксу, Бестобе и Изобильный Акмолинской области. В ходе проведенных мероприятий в поселке Бестобе ликвидирован мини-цех по переработке золотосодержащих материалов, изъято 1,5 тонны золотосодержащего материала, три дробильные установки, три моечных стола, устройство для просеивания кварцевой руды, электронные весы, три вида холодного оружия, два камня с золотосодержащим металлом, 80 граммов золотого песка, одно изделие из золота кустарного производства, восемь охотничьих патронов 16 калибра, сейф, ноутбук, мобильные устройства, флэш-карты, а также автомобиль представительского класса, принадлежащий одному из подозреваемых", - сообщает Polisia.kz


 
По факту ведется досудебное расследование по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
 

В Павлодарской области украли 59 млн тенге при госзакупках

30.12.2021, 13:24 49146
В Павлодарской области украли 59 млн тенге при госзакупках
ПАВЛОДАР. 30 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлено хищение денежных средств при строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлодаре, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

А. Ахметов с целью хищения бюджетных денежных средств в 2016-2017 годах приобрел ТОО "АзияСпецСтрой", ТОО "Ман-кожа" и ТОО "Репер-СК", зарегистрировал их на подставных лиц и в дальнейшем от имени указанных предприятий участвовал в госзакупках. По предварительному сговору с А. Бекеевым, К. Культумановым, О. Сагинаевым и М. Габбасовым по договорам о госзакупках он подписал акты выполненных работ, которые фактически не выполнены, тем самым причинив государству ущерб на общую сумму свыше 59 миллионов тенге", - говорится в сообщении АФМ РК.

 
По информации ведомства, Ахметов осужден к восьми годам лишения свободы, Бекеев - к трем годам, Культуманов, Сагинаев и Габбасов получили от двух до трех лет ограничения свободы.
 
 

В Атырау извращенец 7 лет насиловал падчерицу: суд вынес приговор

29.12.2021, 19:23 48661
В Атырау извращенец 7 лет насиловал падчерицу: суд вынес приговор
АТЫРАУ. 29 ДЕКАБРЯ - Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подсудимый О. совершил умышленные особо тяжкие уголовные правонарушения против личности и половой неприкосновенности малолетней, сообщает ATPress.kz.
 

В период совместного проживания О. с целью оказания психологического давления на малолетнюю падчерицу О. решил удовлетворить свои половые потребности путем насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней, в лице О. Подсудимый О. совершил иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния, совершенные неоднократно в отношении малолетней О", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

 
Вина извращенца была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, заключениями экспертиз и видеозаписями, переписками в WhatsApp.
 
В суде прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы. Он свою вину не признал. Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
 
Напомним, женщина с ребенком из Атырау вышла замуж за алматинца, который работает летчиком. Мать не подозревала, что происходит с ее ребенком. Девочка боялась отчима и не стала никому рассказывать. Только после развода женщина узнала, что ее дочь была изнасилована. Женщина обратилась в полицию, но мужчину задержали только после общественного резонанса.
 
Стоит отметить, что родной брат отчима тоже был осужден за изнасилование родной дочери.
 
В ноябре в Караганде насильнику детей отказали в смягчении приговора.
 
В мае 2021 года в Уральске насильник 13-летней падчерицы приговорен к 20 годам лишения свободы.
 
Также в мае директора школы признали виновной в недонесении о развращении школьницы в Уральске.
 

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