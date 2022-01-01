Убийцу Аяжан Едиловой осудили в Алматы

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АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор убийце 19-летней студентки Аяжан Едиловой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить наказание подсудимому Рахманберди Туребекову по статье 120 Уголовного кодекса "Изнасилование" в виде 11 лет лишения свободы, а по статье 99 "Убийство" - на 19 лет лишения свободы. Совокупно назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы", - озвучил приговор председатель суда Еркин Майшинов, сообщает Tengrinews.
С Туребекова в пользу потерпевших также взыскали моральный ущерб в виде 20 миллионов тенге.
Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено. 21 марта подозреваемого задержали. В момент задержания убийца пытался покончить жизнь самоубийством.
20 октября дело о жестоком убийстве и изнасиловании студентки Аяжан Едиловой поступило в алматинский суд.
Как уточняет агентство Sputnik, главное судебное разбирательство об убийстве Аяжан Едиловой началось 9 ноября. Оно рассматривалось в закрытом режиме в специализированном межрайонном суде по особо тяжким уголовным делам Алматы. Адвокат Кадыржан Галымжанулы, представляющий семью девушки, сообщил, что в деле порядка 30 томов, проведено около 30 экспертиз. На суде убийца не изъявил желания попросить прощения у семьи убитой за совершенное преступление.
Ранее также сообщалось, что Туребеков не признал своей вины в изнасиловании.