Убийцу Аяжан Едиловой осудили в Алматы

УРАЛЬСК. 31 ДЕКАБРЯ - 15 лет лишения свободы получил житель Уральска за убийство экс-супруги. Приговор был оглашен 31 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ЖКХ Бауыржана Хайруллина, который обвинялся в совершении преступления по статье 99 УК РК (Убийство с особой жестокостью)", - сообщает портал " Мой город ".

Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве экс-супруги и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

Кроме этого, он должен выплатить матери и сестре покойной 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Однако, мать погибшей с приговором не согласилась.

Хотя бы 20-25 лет должны были назначить. Он же убивал дочь с особой жестокостью. Она испытывала боль, страдания, а вы назначили всего 15 лет. Я не согласна с этим. Двое её детей очень скучают по маме, плачут всё время", - сказала Какима Кажипанова.

Адвокат подсудимого заявил, что они не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать.