07.04.2025, 13:17 25831
Ущерб 270 млн тенге: чиновников осудили за растрату в Актобе
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Актобе вынес приговор чиновникам, обвиняемым в хищении в особо крупном размере, говорится в сообщении суда.
Подсудимый Т., являясь руководителем КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий г. Актобе", с апреля по ноябрь 2023 года, используя свои служебные полномочия, организовал конкурс государственных закупок, в котором обеспечил участие ТОО "А", необоснованно заключал договоры государственных закупок, дополнительные соглашения по нанесению дорожной разметки путем подписания фиктивных актов выполненных работ, что в результате повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба государству на общую сумму 272 млн тенге", - рассказали в суде.
В апреле 2023 года подсудимый, зная, что ТОО "А" не выполнило работы по договору на 64,8 млн тенге, подписал фиктивный акт с ИП "К", не отразив объемы работ.
Далее он, как материально ответственное лицо, подписал платеж на 35,2 млн тенге, которые перечислили ИП "К" за фактически не выполненные работы. В последующем денежные средства были распределены между подсудимыми Т. и К.", - уточнили в суде.
Подсудимые свою вину не признали, однако их вина подтверждена показаниями свидетелей и другими доказательствами, закрепленными в документах дела.
Приговором суда подсудимый Т. приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Подсудимому К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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07.04.2025, 16:38 18816
Директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области украли 12 млн тенге
Директору назначен штраф, а бухгалтеру - ограничение свободы на 3,5 года
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Актау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области осудили директора и бухгалтера детского сада "Куйкен" в Бейнеуском районе за присвоение 12 млн тенге.
По информации прокуратуры Мангистауской области, директор и бухгалтер детского сада незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета, тем самым причинив ущерб государству на сумму более 12 млн тенге.
По данному факту прокурорами начато досудебное расследование по статье УК РК "Присвоение и растрата чужого имущества".
Приговором суда директор признан виновным, назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы.
Нанесенный ущерб полностью возмещен.
Напомним, в Актюбинской области чиновники украли деньги, предназначенные для обеспечения социальным жильем.
07.04.2025, 15:23 21496
Полиция Алматы расследует жестокое избиение женщины
Фото: Depositphotos
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан подозреваемый в жестоком избиении женщины, сообщили в департаменте полиции города.
О случившемся нападении в соцсетях рассказала дочь потерпевшей. По словам девушки, 5 апреля агрессор выследил, где живет ее мать, и напал на нее в переулке.
От смерти ее спали парни, которые услышали ее истошный крик о помощи. Она лежала на земле и кричала, когда он бил ее сверху дубинкой", - рассказала дочь пострадавшей женщины.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению других обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре жестоко избили двоих мужчин в одной из бань Павлодара, один из них скончался.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.04.2025, 13:06 26911
Марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау
Объем отгруженной руды составил более 16 тыс. тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге
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Жезказган. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Улытау вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализации преступного дохода, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный Каражал" без лицензии и контракта на недропользование. В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс. тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге", - сообщили в АФМ.
С целью легализации подсудимый заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.
Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.
Также суд конфисковал его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о ТОО, которое незаконно добывало золото на сельхозучастке в Костанайской области.
07.04.2025, 12:38 27956
О новом виде мошенничества рассказали в полиции
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев сотрудники подразделения Cyberpol Актюбинской области.
По их данным, мошенники действуют под видом сотрудников государственного учреждения "Казпочта".
Мошенники представляются сотрудниками Казпочты и сообщают о поступлении посылки на ваше имя. Они просят озвучить SMS-код для получения этой почты. К примеру, на уловки подобных мошенников попалась 45-летняя актюбинка. После звонка она оформила онлайн кредит и перевела на счет мошенников 1 млн тенге", - рассказали в полиции.
В ведомстве рекомендуют в случае подобных звонков немедленно прекратить разговор.
Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, рекомендуем внимательно относиться к каждому звонку и SMS, а также не доверять подозрительным сообщениям и рекламе", - посоветовали в полиции.
Ранее сообщалось, что мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка. Также пользователей мессенджеров предупредили о новой схеме мошенничества с "кружочками". Мошенники взламывают аккаунты и скачивают "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв.
07.04.2025, 10:18 31496
Из Кыргызстана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере
Фото: скриншот из видео ГП
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Указанное лицо в июне 2023 года в группе лиц по предварительному сговору направило в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ. После чего посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов 5 потерпевших на банковские счета дроперов и завладела их денежными средствами", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.
В январе текущего года она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
07.04.2025, 10:04 32486
В Экибастузе осудили начальника управления по чрезвычайным ситуациям
Он подозревался в неоднократном получении взяток
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Экибастуз. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В конце марта Экибастузский городской суд огласил приговор в отношении бывшего начальника управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза, его заместителя и предпринимателя, сообщили в Антикоррупционной службе.
По информации Антикора, начальник управления по ЧС и его заместитель признаны виновными в неоднократном получении от предпринимателя взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы.
Приговором суда глава управления приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, его заместитель и предприниматель - к 7 годам лишения свободы каждый.
Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Кроме того, начальник управления лишен специального звания "полковник гражданской обороны", его заместитель - "майор гражданской обороны".
Судебный акт в законную силу не вступил.
06.04.2025, 11:53 63026
В полиции Алматы возбудили уголовное дело по факту избиения охранника ЖК
По факту побоев управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео жестокого избиения охранника одного из ЖК в Алматы. В полиции прокомментировали инцидент.
По информации из соцсетей, 5 апреля 2025 года в одном из жилых комплексов Алматы охранник сделал замечание водителю авто, который долго сигналил возле шлагбаума на въезде на территорию ЖК, чем потревожил жителей, отдыхавших в выходной день. В результате водитель вышел из машины и с кулаками набросился на охранника. Инцидент закончился госпитализацией охранника.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что "по факту побоев управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело".
Подозреваемый доставлен в полицию. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности производства", - отметили в полиции.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.04.2025, 09:43 59121
Блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании
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Аркалык. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 35-летний житель Костанайской области задержан полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в изнасиловании и совершении действий сексуального характера, сообщили в департаменте полиции региона.
По информации полиции, среди потерпевших несовершеннолетних нет.
По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты. По санкции суда подозреваемый арестован", - проинформировали в департаменте.
В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
За совершение неоднократных преступлений ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.
Дополнительная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.
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