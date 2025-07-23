22.07.2025, 16:20 22161
Ущерб в 27 млн тенге: в области Ұлытау организатора финпирамиды осудили на пять лет
Суд признал женщину виновной
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Семей. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу города по делу о финансовой пирамиде, причинившей ущерб 22 гражданам на общую сумму 27 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры области Ұлытау.
Суд признал жительницу города виновной в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой (...) Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
С марта по декабрь 2024 года она проводила встречи в офисе компании, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер Telegram. Данная деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 500 человек вложили десятки миллионов тенге в финпирамиду Uily Bolayik в Алматы.
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22.07.2025, 09:59 29511
Преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель в Туркестанской области
Фото: скриншот из видео АФМ
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Туркестан. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры в результате совместной операции департамента АФМ по Туркестанской области и департамента КНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель, сообщили в пресс-службе АФМ.
На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м. Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов", - проинформировали в АФМ.
Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории.
В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан. В настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд", - уточнили в ведомстве.
21.07.2025, 19:36 44586
В Туркестанской области 46 работникам районного отдела образования вынесли приговор за растрату
Государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге
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Туркестан. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 46 работников Жетысайского районного отдела образования по фактам растраты вверенного имущества, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые - должностные лица Жетысайского районного отдела образования (М. и Ш.), а также 44 бухгалтера школ совершили хищение бюджетных средств путем незаконного перечисления заработной платы на банковские счета знакомых и родственников, которые фактически не работали в школах.
В результате преступных действий, совершенных подсудимыми в период с 2021 по 2023 годы, государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.
Подсудимые М. и Ш. вину не признали. Остальные подсудимые признали вину полностью и в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 800 млн тенге просили назначить более мягкое наказание.
Вердиктом присяжных заседателей основным фигурантам уголовного дела - Ш. и М. назначено наказание в виде лишения свободы на 9 и 10 лет соответственно. Срок отбывания наказания Ш. отсрочен на 5 лет в связи с наличием малолетних детей.
Действия 2 подсудимых переквалифицированы и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
34 подсудимым назначено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
8 подсудимым назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от 1 года до 3 лет.
Вопрос о возмещении ущерба оставлен для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее департаментом АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО "Аэропорт - Усть-Каменогорск" по факту злоупотребления должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем.
21.07.2025, 09:56 56331
В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из КНР
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. Приговором Алмалинского районного суда виновные лица приговорены к лишению свободы на срок от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе АФМ.
ТОО "Group of the Companies TDA", имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путем. Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счета-фактуры. Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге. Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге", - уточнили в АФМ.
Один участник объявлен в международный розыск.
19.07.2025, 16:25 117416
Подозреваемый в нападении на хирурга в Костанае арестован
Фото: Depositphotos
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Костанай. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый в нападении на хирурга Костанайской областной больницы арестован, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В отношении подозреваемого, задержанного 17 июля за нападение на врача, избрана мера пресечения - арест. В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что расследование продолжается. Также в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Ранее в Костанае в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации. Позже министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков. Она сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент. Вчера стало известно, какие травмы получил врач.
19.07.2025, 10:25 128231
В Мангистау фармацевтов задержали по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами
Аптечный пункт принадлежит частному товариществу
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Атамекен Мангистауской области задержали фармацевтов по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами, сообщает Polisia.kz.
Задержаны фармацевты, а также трое местных жителей, которые приобрели данные препараты. В ходе обыска изъято 150 блистеров препарата "Алис" и 48 флаконов "Тропикамида" - веществ, подпадающих под категорию так называемой аптечной наркомании. Согласно предварительной информации, сотрудники аптеки намеренно осуществляли безрецептурную продажу препаратов лицам, склонным к немедицинскому потреблению", - говорится в сообщении.
Также установлено, что аптечный пункт принадлежит частному товариществу, имеющему лицензию на фармацевтическую деятельность.
Собранные материалы по факту безрецептурной торговли сильнодействующими веществами будут направлены в департамент медицинского и фармацевтического контроля для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - добавили в полиции.
Ранее об ответственности за безрецептурный отпуск трамадола напомнили в МВД.
18.07.2025, 17:10 162431
Жительницу Астаны осудили за распространение рекламы наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор в отношении 28-летней жительницы, которая подозревалась в распространении рекламы наркотических средств, сообщили в прокуратуре Астаны.
Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумах и других заметных местах. В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Ее незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства ее вины.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
Прокуратура города предупреждает, что пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.
18.07.2025, 15:25 166646
Обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ осудили на шесть лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс-советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, обвиняемого в истязании супруги, к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал М. виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей.
В период брака потерпевшая родила двоих детей, была домохозяйкой, ей начислялось пособие как супруге дипломата, которое получал сам осужденный М., все домашние расходы финансировал осужденный М. Осужденный запрещал, ограничивал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения. На почве необоснованной ревности осужденный М., будучи лицом, принявшим присягу государственного служащего, в период 2019-2024 годы систематически, будучи в Астане, в последующем в ОАЭ, Абу-Даби, применял физическое насилие, наносил потерпевшей телесные повреждения кулаками в различные части тела и голову", - добавили в суде.
Напомним, в прошлом году супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. После заявлений супруги дипломата о бытовом насилии возбуждено уголовное дело. Позже в МИД сообщили, что проведут служебную проверку. В апреле этого года в Астане арестовали бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.
18.07.2025, 13:12 158266
Казахстанец получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы
Фото: Depositphotos
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Семей. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай приговорил казахстанца к пожизненному лишению свободы по делу о развращении и неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда М. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Согласно материалам уголовного дела, в августе 2024 года подсудимый, находясь в городе Чарске, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги.
Вина М. в совершении преступления доказана материалами уголовного дела, которые подробно исследованы судом", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что насильников детей поставят на пожизненный адмнадзор в Казахстане.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей.
В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней. В этом же месяце изнасиловавший 12-летнюю падчерицу извращенец получил пожизненный срок.
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