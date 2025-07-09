08.07.2025, 11:51 32131
Более 500 человек вложили десятки миллионов тенге в финпирамиду Uily Bolayik в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды Uily Bolayik пресекли в Алматы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой. Согласно схеме, участникам обещали 15-30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлеченного участника. Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда фактически не использовались и оставались без движения", - рассказали в АФМ.
Всего в сети финансовой пирамиды попали 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.
С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается", - рассказали в АФМ.
Ранее в Алматы разоблачили финпирамиду Ansar Gold, в которую привлекли 200 участников, вложивших более 400 млн тенге.
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08.07.2025, 20:51 19586
Суд вынес приговор по делу о коррупции при реконструкции котельных в Астане
По делу проходили три фигуранта
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело о коррупции при реконструкции котельных, сообщает пресс-служба суда.
С сентября по октябрь 2024 года учредитель ТОО К. при посредничестве О. передал взятку 12,2 млн тенге из требуемой суммы в размере 73,5 млн тенге директору филиала РГП Ж., приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, для получения положительного заключения государственной экспертизы по проекту "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства".
Подсудимые вину не признали, сторона защиты просила их оправдать.
Приговором суда:
- Ж. признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы;
- К. признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы;
- О. признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре экс-чиновник получил три года за растрату средств Нацфонда.
08.07.2025, 14:16 27631
Крупную партию вейпов и кальянов изъяли в Кокшетау
Изъято более 90 устройств и порядка полумиллиона тенге
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Кокшетау. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау выявлен факт незаконного оборота электронных сигарет, кальянов и сопутствующих изделий, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий в автомобиле жительницы СКО полиция обнаружила 69 электронных сигарет, автокальяны, жидкости и деньги. Позже был выявлен ее соучастник - житель Кокшетау. При обыске в его доме полицейские нашли 5 коробок с электронными сигаретами, 19 упаковок продукции, 15 кальянов и около 500 тысяч тенге.
По данному факту начато досудебное расследование. Правоохранители устанавливают цель хранения крупной партии запрещенной продукции.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в вейпах опасное количество тяжелых металлов.
На сайте Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором задержаний, громких дел и приговоров, вынесенных за последнее время в Казахстане.
08.07.2025, 11:21 33131
В Семее начали досудебное расследование после избиения подростка
Фото: polisia.kz
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Семей. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Семее полиция начала досудебное расследование после избиения 12-летнего подростка, сообщает пресс-служба департамента полиции Абайской области.
Начато досудебное расследование по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 12-летнему подростку. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями", - проинформировали в ДП.
Подчеркивается, что все участники инцидента были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В отношении троих несовершеннолетних осуществляется сбор материалов для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семея с последующей постановкой на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних для проведения индивидуальной воспитательной работы. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Абайской области", - добавили в пресс-службе.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
08.07.2025, 11:06 33876
Помогали уклоняться от налогов: 10 членов ОПГ осудили в Астане
С осужденных взыскан ущерб в доход государства в размере 1,6 млрд тенге
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 10 членов организованной преступной группировки приговорили к различным срокам лишения свободы за махинации с налогами, сообщает Генпрокуратура РК.
По ее данным, компании, созданные с целью выписки фиктивных счетов-фактур, помогали контрагентам уклоняться от уплаты налогов в бюджет государства.
Приговором суда 10 лиц осуждены за создание организованной преступной группы, предоставлявшей различным компаниям фиктивные финансовые документы, позволившие им уклониться от уплаты налогов в бюджет государства на сумму в 1,6 млрд тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.
Там добавили, что, поскольку контрагенты, избежавшие уплаты данной суммы налогов, признаны банкротами, прокуратура Астаны инициировала иск в гражданский суд о взыскании указанного ущерба с виновных лиц.
Решением суда иск прокурора города Астаны удовлетворен и с осужденных взыскан ущерб в доход государства в размере 1,6 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Судебный акт вступил в законную силу.
Ранее в Алматы вынесли приговор по делу ОПГ черных риелторов, которые незаконно продавали квартиры психически больных людей и одиноких пенсионеров.
07.07.2025, 10:04 74486
В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию, изъято более 11 кг мефедрона
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пригородном массиве "Турарские дачи" Карасайского района Алматинской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Сотрудники МВД РК провели спецоперацию по методу контролируемой поставки из города Шу в Алматинскую область, сообщает Polisia.kz.
Преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали два гражданина из соседнего государства. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 11 кг синтетических наркотиков "мефедрон", тем самым не допущено поступление на рынок сбыта около 35 тысяч разовых доз на сумму 1,6 млн долларов США", - сказал и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Кроме того, по его словам, при обыске лаборатории изъято 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, при переработке которых планировалось изготовить 120 кг синтетических наркотиков.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
05.07.2025, 18:59 182261
Чиновники похитили миллиарды тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Усть-Каменогорска вынес приговор председателю правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области" (РЦГЧП ВКО) и его подчиненным по делу о хищении бюджетных средств.
По данным следствия, средства были похищены во время модернизации уличного освещения в городе.
Б. и Х. признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении денежных средств и легализации доходов, полученных при модернизации систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее. Установлено, что они причинили государству ущерб на сумму более Т2 млрд", - говорится в сообщении.
Еще около 123 млн тенге чиновники присвоили, подписывая фиктивные акты. Они также намеренно завышали стоимость работ и перечислили подрядчику свыше 206 млн по завышенным расценкам.
Подсудимые вину не признали.
Суд приговорил Б. и Х. к 8 годам лишения свободы, а П. - к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
04.07.2025, 16:48 247141
Экс-главу Нацбюро по противодействию коррупции задержали по подозрению в пытках
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках, передает корреспондент агентства.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 2 статьи 146 УК (Пытки), задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
04.07.2025, 11:14 249996
Более 400 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ansar Gold
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте, сообщает городской департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников", - рассказали в ведомстве.
Всего в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы", - информирует АФМ.
Организатор финансовой пирамиды арестована. На принадлежащие ей автомобиль и жилой дом наложены ограничения.
Ранее в Алматинской области выявили финпирамиду Amanat Drive, предлагавшую гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
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