Более 500 человек вложили десятки миллионов тенге в финпирамиду Uily Bolayik в Алматы

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Семей. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Семее полиция начала досудебное расследование после избиения 12-летнего подростка, сообщает пресс-служба департамента полиции Абайской области.





Начато досудебное расследование по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 12-летнему подростку. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями", - проинформировали в ДП.





Подчеркивается, что все участники инцидента были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.





В отношении троих несовершеннолетних осуществляется сбор материалов для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Семея с последующей постановкой на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних для проведения индивидуальной воспитательной работы. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Абайской области", - добавили в пресс-службе.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



