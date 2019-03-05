Актау. 17 октября. Kazakhstan Today - В Актау мать убила девятилетнего сына, передает Kazakhstan Today.





По данному факту полиция проводит досудебное расследование по статье "Убийство". Подозреваемая взята под арест на два месяца, пишет Lada.kz





Сопротивление на месте преступления подозреваемая не оказывала. Вину свою признала полностью. Женщина находится в СИЗО. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство). Назначены психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.





Издание также сообщает, что инцидент произошел 14 октября в 3-м доме 5-го микрорайона. Как рассказала знакомая подозреваемой, женщина привязала девятилетнего сына за ноги и руки к батарее, после чего задушила ребенка. Мальчик учился в третьем классе средней школы №7.





Она живет в разводе с мужем, но он часто виделся с ребенком. Последние два месяца была сама не своя. Постоянно ходила в школу ругаться", - сообщила женщина из близкого окружения подозреваемой.





С ее слов, полиция задержала мать ребенка на месте преступления. Она полностью признала свою вину.





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