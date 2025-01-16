15.01.2025, 20:22 42691
В Актобе освобожденной заложнице не рассказывают о гибели родителей
Фото: Instagram/aktobe_typical
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Актобе. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе медики рассказали о состоянии освобожденной заложницы. Она проходит лечение в отделении нейрохирургии областной многопрофильной больницы, сообщает diapazon.kz.
40-летняя женщина начала приходить в сознание и узнавать окружающих.
Лечение продолжается. У нее диагностированы травмы головы и сотрясение мозга. Травматологи оказывают помощь в лечении ее повреждений. Несмотря на то, что за ее лечение отвечают обе группы врачей, лечение продолжится в нейрохирургическом отделении. У пациентки имеются синяки и рваные раны. На данный момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Она в сознании, отвечает на вопросы. Сегодня она спрашивала, что произошло. Она не знает, что ее родители умерли. Хочет понять, что случилось. Мы не сообщаем ей эту информацию, а больше акцентируем внимание на ее здоровье. Ей пока нельзя вставать с постели, ходить мы не разрешили. У нее нет телефона. Психологи встречались с ней как вчера, так и сегодня. При таком диагнозе лечение обычно длится 5-7 дней, ситуация с дальнейшим лечением может проясниться позже. Психологическое состояние пациентки будет также учтено. Сейчас за ней установлен круглосуточный контроль", - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Максат Уразжанов.
Напомним, 13 января около восьми часов вечера в районе Москва Актобе в частный дом проник 41-летний житель города, некогда состоявший в отношениях с дочерью хозяев дома. Он взял в заложники женщину вместе с ее родителями. Полицейские взяли дом штурмом. Однако по дороге в больницу один из заложников скончался, а второй умер на операционном столе. В больнице находится пострадавшая женщина.
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16.01.2025, 19:16 3396
Находившегося в межгосударственном розыске иностранца задержали в Степногорске
Задержанный с 2014 года прятался на территории Казахстана
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Степногорск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции нашли в Степногорске уголовного преступника, разыскиваемого УВД Навоийской области Узбекистана. Предварительно установлено, что в июле 2013 года он совершил преступление на территории соседней страны и скрылся.
По информации оперативников, фигурант с 2014 года прятался на территории Казахстана, при этом нигде официально не работал.
Проводятся необходимые следственные мероприятия. На период разбирательства задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции Степногорска. Рассматривается вопрос об экстрадиции в Узбекистан, так как задержанный является гражданином соседней страны.
Ранее сообщалось о задержании в аэропорту Алматы находившегося в международном розыске иностранца.
16.01.2025, 17:45 5906
Крупную преступную схему по подделке номеров кузова и шасси автомобилей выявили в Семее
Фото: polisia.kz
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Семей. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную преступную схему, связанную с подделкой идентификационных номеров кузова и шасси автомобилей выявили в Семее, сообщает Polisia.kz.
Незаконная деятельность осуществлялась на одной из станций технического обслуживания в городе Семее. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого - 40-летнего жителя Алматы. В ходе безотлагательного обыска изъяты оборудование с лазерным принтером, ноутбук, три мобильных телефона, а также девять автомобилей, готовившихся к изменению идентификационных данных. Кроме того, изъяты дополнительные доказательства, которые направлены на экспертизу для уточнения всех обстоятельств дела", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Подозреваемому, в отношении которого начато досудебное расследование, грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества. В рамках следствия будут выяснены все обстоятельства преступной деятельности и возможная причастность к другим аналогичным нарушениям", - добавили в полиции.
Напомним, в прошлом году МВД РК ликвидировало преступную схему регистрации транспортных средств.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.01.2025, 16:05 11696
Астанчане подделывали документы для незаконного получения ВНЖ и гражданства иностранцами
Двух жителей столицы приговорили к реальным срокам
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Два жителя столицы приговорены к лишению свободы за организацию незаконной миграции с использованием поддельных документов, сообщили столичной прокуратуре.
Злоумышленники разработали схему, в рамках которой организовали незаконное получение вида на жительство и гражданства Республики Казахстан 49 иностранцами из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации.
Один из них изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой - находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым. В результате преступной деятельности они получали доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца", - рассказали в ведомстве.
Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы соответственно.
Также в доход государства конфискованы незаконно полученные денежные средства в сумме 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
16.01.2025, 14:08 12391
Убили и подожгли: в Щучинске сожителей приговорили к тюремному заключению
Убийца проведет за решеткой 12 лет, а его сожительница за сокрытие преступления - 5 лет
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Кокшетау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области вынесен приговор паре сожителей за убийство и поджог женщины, сообщает пресс-служба судов Акмолинской области.
В городе Щучинск Б., распивая спиртные напитки со своей сожительницей Д. и знакомой М., в ходе возникшей ссоры, совершил убийство М., путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия совершенного преступления, Б. и его сожительница Д. вывезли труп в лесополосу, где предварительно облив растворителем, подожгли", - говорится в материалах суда.
При назначении наказания суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а также наличие опасного рецидива обвиняемого, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления.
Приговором суда убийца получил 12 лет лишения свободы, а его сожительница за сокрытия тяжкого преступления - 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.01.2025, 12:30 17561
Проводника и начальника поезда Мангистау - Алматы задержали по делу о нападении на менеджера
Фото: pexels.com
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проводника и начальника пассажирского поезда Мангистау - Алматы задержали и доставили в полицию по делу о нападении на менеджера, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
Установлено, что они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригады "АО "НК ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Также проводится расследование.
Ранее опоздавшая на рейс пассажирка избила сотрудника FlyArystan в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.01.2025, 09:07 23356
МВД Казахстана ликвидировало каналы незаконной миграции
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел с целью недопущения проникновения в страну различных криминальных элементов и террористических ячеек проводится системная работа по пресечению каналов незаконной миграции. Подразделениями по борьбе с организованной преступностью задержано несколько таких криминальных групп, сообщает Polisia.kz.
В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.
В Западно- и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.
В Кызылорде совместно с Погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему "посреднических" услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.
Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
15.01.2025, 11:45 54421
Убийство ученика в Жамбылской области: троим школьникам вынесли приговор
Фото: pexels.com
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Тараз. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области вынес приговор троим школьникам по громкому делу об убийстве восьмиклассника, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимые были признаны виновными и назначены наказания Л.Н. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, Л.Л. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, Т. - 1 год ограничения свободы. В доход государства взысканы процессуальные издержки по проведению судебно-медицинских экспертиз, принудительная выплата компенсации в фонд потерпевших, также с законных представителей осужденных Л.Н. моральный вред в размере 6 млн тенге и Л.Л. 5 млн тенге в пользу потерпевшей стороны", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Несовершеннолетние подсудимые в группе лиц по предварительному сговору, собрав учеников 8-го класса в школьном туалете села Кумжота Байзакского района, требовали подчинения, выполнения их указаний и наносили удары кулаком в область груди. В результате нанесенных ударов в левую часть груди несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Жамбылской области ученик 8-го класса скончался после избиения в уличном школьном туалете. Позже в отношении руководства школы было начато расследование по факту укрывательства.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В частности, в декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую дракув Мангистауской области.
Еще один резонансный инцидент произошел в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы. Тогда на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.01.2025, 11:15 56791
Поножовщина в Усть-Каменогорске: убийцу осудили на 10 лет
Супруга погибшего мужчины в 23 года осталась вдовой с тремя детьми
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Усть-Каменогорск. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Студента, убившего мужчину в одном из кафе Усть-Каменогорска, приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает YK-news.kz.
По данным источника, трагедия на улице Лихарева произошла в ноябре 2023 года. Двое посетителей повздорили в кафе. Конфликт закончился поножовщиной.
Ранение оказалось смертельным, молодой мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи", - пишет сайт.
Дебошир скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими. В итоге его осудили к десяти годам лишения свободы.
Осужденный - теперь уже бывший студент вуза, занимался борьбой, и в кафе он пришел после тренировки. Супруга погибшего мужчины в 23 года осталась вдовой с тремя детьми. В ее пользу осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда", - уточняет источник.
Напомним, 11 января жертвой поножовщины в Алматы стал сотрудник полиции. В одном из ночных заведений 31-летний оперуполномоченный управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил смертельное ножевое ранение. Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?