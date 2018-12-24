В Алматы квартиросъемщица зарезала хозяйку квартиры и пыталась убить ее сына, чтобы скрыть преступление

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы на 15,5 лет лишения свободы приговорили квартиросъемщицу, которая зарезала хозяйку квартиры и пыталась убить ее сына, чтобы скрыть преступление, передает Kazakhstan Today.

"Судом установлено, что 25 июня 2018 года в кухонной комнате произошла ссора между подсудимой С., арендующей квартиру, и хозяйкой квартиры О. из-за санитарного состояния квартиры. В результате ссоры С., взяв кухонный нож, произвела множественные удары ножом в область шеи О., которая скончалась на месте преступления от острой кровопотери", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

По информации суда, в тот же день в квартиру пришел сын потерпевшей К., который искал мать. Квартиросъемщица отказалась впускать его в квартиру, но, заподозрив неладное, К. силой ворвался туда и обнаружил на полу балкона тело матери. Причем голова убитой женщины была обвязана полиэтиленовым пакетом.

"В этот момент подсудимая, вооружившись тем же кухонным ножом, неожиданно нанесла удар ножом в область грудной клетки К., который успел увернуться от ножа и убежал на улицу", - рассказали в пресс-службе.

Приговором суда С. назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

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