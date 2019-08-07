В Алматинской области прошло предварительное слушание по делу об убийстве Анастасии Галеевой

Талдыкорган. 6 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области судят предполагаемых убийц 22-летней алматинки, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Следствие по этому делу шло почти четыре месяца. На скамье подсудимых двое. Следствие установило, что они были знакомы с погибшей. Обоих обвиняют в убийстве и укрывательстве преступления. С предъявленным обвинением задержанные не согласны. По их словам, всё было иначе.

По версии моего подзащитного, это было стечение обстоятельств. Он лишь хотел помочь ей, и сейчас мы будем настаивать, что убийство совершено по неосторожности, а не умышленно. Умысла убивать у него не было", - сказала адвокат Евгения Степанова Гульбаршин Кударова.

Подсудимым 27 и 25 лет, оба безработные. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Восемь лет назад Евгений Степанов был осужден на полтора года за угон автомобиля. У обоих на воспитании несовершеннолетние дети.

Также на предварительном слушании один из подсудимых заявил, что последние свои показания он якобы давал под давлением. И попросил признать их недействительными. Просьбу судья учёл и в ходе процесса детально её изучит.

Телеканал отмечает, что ещё до начала главного судебного разбирательства адвокаты подсудимых попросили дополнительное время на изучение материалов уголовного дела. Они же настаивали на том, чтобы процесс проходил в закрытом режиме. Их требование суд удовлетворил, но частично.

Соответственно, дать нам время с ознакомлением пятого тома уголовного дела. Поскольку официально мы были ознакомлены с деталями дела только в конце июня месяца, а сейчас уже август. Где-то это дело месяц болталось, и что с ним делали, нам неизвестно", - прокомментировал адвокат А.Баржаксина Михаил Игнатченко.

Главное судебное разбирательство по делу об убийстве Анастасии Галеевой назначено на 12 августа.

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