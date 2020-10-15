В Алматы пресекли деятельность сети подпольных онлайн-казино - КНБ

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности подпольных онлайн-казино, передает Kazakhstan Today.

Департаментом КНБ РК по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконного игорного бизнеса подпольных электронных казино в Алматы. В процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий выявлено функционирование на территории города сети подпольных онлайн-казино, состоящей из 10 заведений", - сообщили в пресс-службе КНБ.

По информации ведомства, 6 октября 2020 года оперативно-следственной группой обнаружено и изъято свыше 50 единиц игрового оборудования только с одного подпольного заведения.

Сумма полученного дохода от преступной деятельности превышала 20 млн тенге в сутки. Для организации и проведения азартных игр преступной группой в незаконную деятельность были вовлечены порядка 50 человек обслуживающего персонала. По данному факту возбуждено уголовное дело", - отметили в пресс-службе.

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