В Алматы расследуют гибель учащейся одной из частных школ города

Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Каскелене нетрезвый работник общественной бани напал на 13-летнего подростка за отказ купить ему в баре еду. Возбуждено уголовное дело.





В Алматинской области на сотрудника общественной бани завели уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка, сообщает телеканал КТК





Находясь в бане, мальчик решил заказать в баре еду, там на него накинулся пьяный работник заведения.





Мужчина потребовал купить и ему. Ироничный ответ подростка разозлил сотрудника заведения. И он набросился на ребенка", - сказано в репортаже.





В администрации бани рассказали, что напавший на ребенка мужчина работает у них водителем. В тот день у него был выходной, он находился в заведении в качестве посетителя и выпивал там алкоголь. После инцидента дебошира решили уволить.





В полиции завели уголовное дело по факту побоев. Подозреваемому грозит крупный штраф либо арест до 20 суток.



