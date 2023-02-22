В Алматы судят спровоцировавшего смертельное ДТП водителя автобуса

Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P

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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районном суде Алматы начались судебные слушания по делу 35-летнего водителя автобуса, который после столкновения с другим автобусом выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов.





Сегодня, 21 февраля, в районном суде прошло предварительное слушание. Главное судебное разбирательство назначено на 3 марта, информирует Zakon.kz





По делу проходит один обвиняемый - водитель маршрутного автобуса № 98. Почти три месяца полицейские проводили технические и медицинские экспертизы и выясняли причины крупной аварии. Все это время подозреваемый находился по арестом.





Напомним, в Алматы днем 8 ноября на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толе би столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего один человек погиб, около 20 пострадали.





По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.





Предварительно, согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, сегодня в 14.05 водитель автобуса МАЗ 203069, принадлежащего одному из частных перевозчиков, гр. А., 1987 года рождения, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки GOLDEN DRAGON под управлением гр. А., 1963 года рождения, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на юго-восточный тротуар, где допустил наезд на пешеходов, в результате чего один из пешеходов - 37-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.





В ТОО "Алматыэлектротранс" опровергли информацию относительно неисправности тормозов автобусов, попавших вчера в ДТП.





В феврале стало известно, что завершено расследование уголовного дела по факту ДТП двух маршрутных автобусов № 98 и № 201.





В ходе досудебного расследования водитель автобуса № 98 А. признан подозреваемым и его деяния квалифицированы по статье 345, часть 3, УК.





Прокуратурой города 7 февраля 2023 года по результатам изучения материалов досудебного расследования водитель автобуса № 98 А. предан суду по статье 345, часть 3, УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).