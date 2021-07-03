В Атырауской области работников управления образования подозревают в крупном хищении

АТЫРАУ. 2 ИЮЛЯ - В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении работников управления образования Атырауской области, которые по предварительному сговору с 2015-2020 годы похитили вверенные бюджетные денежные средства в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работники управления перечисляли заработную плату не работавшим в ведомстве людям, а также перечисляли завышенные командировочные расходы и оплачивали непроведённые образовательные мероприятия, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В департаменте по противодействию коррупции по Атырауской области отметили, что 20 июня по данному делу была задержана и водворена в изолятор временного содержания управления полиции Атырау подозреваемая.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в ведомстве.

1 июля департаментом собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области задержан офицер Антикоррупционной службы по Атырауской области за получение взятки в крупном размере.

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