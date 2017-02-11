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В Кокшетау кальянщик кафе продавал гостям гашиш10.02.2017
Криминал  16:52

Кокшетау. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау кальянщик кафе продавал гостям гашиш, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

"9 февраля в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Транзит" сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом ДВД в помещении одного из ресторанных комплексов Кокшетау был задержан 29-летний местный житель, работающий кальянщиком в кафе. По информации полицейских, подозреваемый незаконно сбыл наркотическое средство "гашиш" весом более трех граммов", - рассказали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Также полицейские установили, что задержанный ранее неоднократно продавал наркотические средства посетителям кафе, отметили в ДВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК (Сбыт наркотических средств). По данное статье виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, спецоперация "Транзит", направленная на выявление фактов сбыта и хранения наркотических средств, стартовала на территории акмолинского региона 6 февраля. Всего за период "Транзита" выявлено 9 наркопреступлений, в том числе 6 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято более 4 килограммов различных наркотических средств.
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