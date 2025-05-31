В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды   

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27 мая вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской организации, сообщает пресс-служба КНБ РК.





Осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников", - говорится в сообщении комитета.





Специализированным межрайонным уголовным судом Астаны они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.





Большинство осужденных уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотиков.



