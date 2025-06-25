В одном из подъездов Атырау жестоко избили девушку

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются

Фото: Pexels.com

Рассказать друзьям

Шымкент. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Шымкента приговорил к 7 годам лишения свободы одного из жителей мегаполиса за призывы к убийству и оправдание насилия по религиозным мотивам, - Суд Шымкента приговорил к 7 годам лишения свободы одного из жителей мегаполиса за призывы к убийству и оправдание насилия по религиозным мотивам, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.





Подсудимого признали виновным в пропаганде терроризма.





Еще двое казахстанцев из Атырауской и Актюбинской областей приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы за пропаганду терроризма среди верующих.





Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности. Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу", - уточнили в КНБ.





Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе 2 иностранных гражданина.





В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.



