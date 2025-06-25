24.06.2025, 15:30 21541
В одном из подъездов Атырау жестоко избили девушку
Фото: Depositphotos
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Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку, передает корреспондент агентства.
В Сети распространились кадры жестокого избиения женщины в подъезде. На видео видно, как неизвестный наносит ей несколько ударов. После чего девушка падает, однако это его не останавливает.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "побои", проводятся следственные действия.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции", - добавили в ДП.
Ранее экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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24.06.2025, 18:03 17456
В Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту живодерства
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Темиртау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в сети видео, на котором живодер душит щенка, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области
В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 68-летний житель города Темиртау. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в сети распространилось видео, на котором живодер пытается задушить щека. Жестокому убийству помешал прохожий.
24.06.2025, 11:05 28351
Более 50 человек осуждены в этом году за пропаганду терроризма в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Шымкент. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Шымкента приговорил к 7 годам лишения свободы одного из жителей мегаполиса за призывы к убийству и оправдание насилия по религиозным мотивам, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Подсудимого признали виновным в пропаганде терроризма.
Еще двое казахстанцев из Атырауской и Актюбинской областей приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы за пропаганду терроризма среди верующих.
Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности. Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу", - уточнили в КНБ.
Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе 2 иностранных гражданина.
В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.
В апреле жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма. Женщина использовала Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии.
24.06.2025, 09:36 31256
Таскала за волосы, била, швыряла: уголовное дело завели на воспитателя детсада в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция завела уголовное дело на воспитателя детского сада в Павлодаре за жестокое обращение с детьми.
Шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.
В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что на воспитателя заведено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Также будет дана правовая оценка действиям руководства детского сада", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, в Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
23.06.2025, 14:30 60336
Люксовый автомобиль, квартира и земельные участки: Антикор конфисковал имущество казахстанца на 2,3 млрд тенге
Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции конфисковало имущество разыскиваемого казахстанца на сумму свыше 2,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба Антикора.
В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске. Он использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что постановлением суда денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.
В целом, отметили в пресс-службе, с начала начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода. Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество. С санкции суда на имущественные объекты наложен арест", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане.
23.06.2025, 10:13 68186
В Астане убили девушку и ранили ножом ее брата Дополнено
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 21-летний подозреваемый в убийстве девушки и нанесении ножевых ранений молодому человеку, сообщили в департаменте полиции Астаны.
В социальных сетях распространилась информация об убийстве девушки, которое произошло 22 июня в столичном ЖК "Millennium Park".
По предварительной информации, подозреваемый является ее бывшим молодым человеком. Перед происшествием в квартире был слышен сильный шум. После этого подозреваемый набросился с ножом на прохожих и ранил младшего брата погибшей. Подростка позже обнаружили на детской площадке с ножевыми ранениями", - пишет Telegram-канал "Криминальный Казахстан".
В департаменте полиции Астаны прокомментировали, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома. На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.
Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Дополнено 23.06.2025, 14.10
В управлении здравоохранения города Астаны рассказали о состоянии подростка, который ранее с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, передает корреспондент агентства.
Подросток 2009 года рождения по линии скорой помощи был доставлен в МГДБ № 2 в с ножевым ранением в области спины. Госпитализирован в отделение экстренной хирургии больницы. Жив. Состояние тяжелое", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, что жителя Астаны подозревают в убийстве сожительницы
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
22.06.2025, 11:24 103251
Более 50 уголовных дел по ОПГ возбуждено в Казахстане
Фото: polisia.kz
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - МВД с начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур, сообщает Polisia.kz.
Департаментом полиции Алматы расследуются уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия. Их противоправные действия пресечены сотрудниками УБОП в январе 20225 года. Кроме того, расследуется семь дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Он добавил, что впервые начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту руководства транснациональным преступным сообществом. По делу проходят люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом.
Совместно с КНБ, СГО и Генпрокуратурой проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, в том числе на межгосударственном уровне. Всего к ответственности привлекаются более 150 человек.
За последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел, возбужденных по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах. В отношении 13 ОПГ уже вынесены судебные решения. Свыше 130 фигурантов осуждены к наказанию в виде лишения свободы до 20 лет", - добавил Куандык Алпыс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.06.2025, 21:14 162226
В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 20 июня, на проспекте Аль-Фараби при проверке микроавтобусов с детьми, которые ехали в загородный лагерь в Алматинской области, полицейские заметили грубое нарушение, сообщает Polisia.kz.
Водителя, который вез детей, заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.
У водителя забрали права. Машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.
Такие случаи будут строго пресекаться. Это не только вопрос закона, но и нравственного выбора. В рамках принципа "Закон и порядок" такие действия недопустимы", - заявил начальник управления местной полицейской службы города Серик Шумаев.
Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана ответили водителям, которые требуют отменить наложенное на них наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
20.06.2025, 18:10 158576
Мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники используют дипфейки для обмана жителей Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к вашим финансам. Что делать? Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям", - заявили в банке.
В пресс-службе подчеркнули, что Национальный банк:
- не обслуживает счета физических лиц;
- не предлагает инвестиционные продукты.
При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации. В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в АФМ рассказывали, как мошенники используют новые технологии для обмана. Также в агентстве пояснили, что дипфейк - это фото, видео или аудиозапись, обработанная с помощью ИИ. Данная технология позволяет создать лица людей, подделать любой голос, мимику или добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил.
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