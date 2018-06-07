Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - В Павлодарской области задержан гражданин России, находившийся в межгосударственном розыске, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга, сотрудниками криминальной полиции на территории Павлодарской области задержан гражданин России, находившийся в межгосударственном розыске, объявленном Главным управлением МВД РФ по Новосибирской области.
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