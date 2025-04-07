В полиции Алматы возбудили уголовное дело по факту избиения охранника ЖК  

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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео жестокого избиения охранника одного из ЖК в Алматы. В полиции прокомментировали инцидент.





По информации из соцсетей, 5 апреля 2025 года в одном из жилых комплексов Алматы охранник сделал замечание водителю авто, который долго сигналил возле шлагбаума на въезде на территорию ЖК, чем потревожил жителей, отдыхавших в выходной день. В результате водитель вышел из машины и с кулаками набросился на охранника. Инцидент закончился госпитализацией охранника.





В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что "по факту побоев управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело".





Подозреваемый доставлен в полицию. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности производства", - отметили в полиции.













Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты, сопряженные с особой жестокостью





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



