В Северном Казахстане чиновника и его жену приговорили к 8 и 6 годам колонии за хищение 574 млн тенге

Петропавловск. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске завершился суд над заместителем руководителя Управления финансов Северо-Казахстанской области Калиевым А., который подозревался в хищении бюджетных средств в сумме 574 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Деньги были выделены в качестве оплаты услуг по выполнению землеустроительных и земельно-кадастровых работ, путем привлечения аффилированных предприятий", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Суд приговорил Калиева А. к лишению свободы сроком на 8 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Этим же приговором Калиева Д. (супруга экс-чиновника. - Прим. агентства) приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет.
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