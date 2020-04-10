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В Северном Казахстане чиновника и его жену приговорили к 8 и 6 годам колонии за хищение 574 млн тенге

09.04.2020, 14:51 17146
 

Деньги были выделены в качестве оплаты услуг по выполнению землеустроительных и земельно-кадастровых работ, путем привлечения аффилированных предприятий", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
Суд приговорил Калиева А. к лишению свободы сроком на 8 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Этим же приговором Калиева Д. (супруга экс-чиновника. - Прим. агентства) приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет.
 

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