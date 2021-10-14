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В Уральске задержан глава отдела строительства

13.10.2021, 19:34 34345
УРАЛЬСК. 13 ОКТЯБРЯ - Начато расследование в отношении руководителя отдела строительства Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновника подозревают в том, что он при пособничестве еще одного человека в период с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов от директора одного из ТОО, сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем Telegram-канале.
 
Эти деньги предназначались в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении договора государственных закупок по конкурсу с применением специального порядка в период пандемии, а также беспрепятственное подписание актов выполненных работ по строительству двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по госпрограмме "Нурлы жер". 
 
Чиновник и его пособник задержаны и водворены в изолятор временного содержания. 
 

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    14.10.2021, 12:35 2215
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    Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик альфа-PVP, известный как "соль", общим весом 15,3 грамма. Подозреваемой грозит уголовная ответственность за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, пишет Polisia.kz.
     

    В октябре 2019 года фигурантка уже привлекалась к ответственности за нанесение на стены домов граффити с рекламой веб-ресурсов, торгующих наркотиками в интернете. Тогда ей пришлось заплатить штраф. Сегодня реклама наркоресурсов является уже уголовным преступлением. Также напоминаем, что за хранение наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрена строгая ответственность: лишение свободы на срок до семи лет", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.

     
    Как информирует источник, с начала года в области задержаны 13 человек, подозреваемых в распространении наркотиков путем "закладок". Изъято 4 килограмма 287 граммов синтетических наркотиков. Всего с начала года в СКО из незаконного оборота изъято свыше 404 килограммов различных наркотических средств.
     
    Как сообщалось ранее, в Жамбылской области при обыске по месту жительства 59-летнего мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство героин общим весом 234 грамма.
     

    Пастух стрелял в предпринимателя в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - Пастух подозревается в покушении на убийство предпринимателя в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как выяснили полицейские, 9 октября, находясь на территории ТОО, занимающегося разведением лошадей, 26-летний мужчина выстрелил из ружья в сторону 56-летнего сельчанина. Пострадавший был доставлен в районную больницу с диагнозом "Огнестрельное ранение правой ноги в области бедра и левой руки в области кисти", пишет Polisia.kz.
     
    В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого, им оказался пастух этого ТОО, житель Жамбылской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и состоящий на оперативном учете в ОВД. 
     
    Злоумышленник скрылся с места совершения преступления на попутных автомашинах, добрался до села Талапкер и пешком направился в село Максимовка Целиноградского района, где был задержан сотрудниками отдела полиции района Біржан-Сал.
     
    В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.

     

    В Павлодарской области осудили убийцу беременной женщины

    14.10.2021, 11:05 11962
    ПАВЛОДАР. 14 ОКТЯБРЯ – В Успенском районе к 20 годам заключения приговорен убийца беременной женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в апреле этого года в селе Константиновка произошло убийство беременной женщины. В ходе расследования этого дела полицейские установили, что между убитой и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил свою жертву, сообщает Pavlodarnews.kz. 
     

    За совершение преступления в соответствии с частью 2 статьи 99 УК Республики Казахстан виновный осужден специализированным межрайонным судом и приговорен к 20 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

     
     

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