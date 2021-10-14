В Уральске задержан глава отдела строительства

УРАЛЬСК. 13 ОКТЯБРЯ - Начато расследование в отношении руководителя отдела строительства Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чиновника подозревают в том, что он при пособничестве еще одного человека в период с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов от директора одного из ТОО, сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем Telegram-канале.

Эти деньги предназначались в качестве вознаграждения за оказание содействия в заключении договора государственных закупок по конкурсу с применением специального порядка в период пандемии, а также беспрепятственное подписание актов выполненных работ по строительству двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по госпрограмме "Нурлы жер".

Чиновник и его пособник задержаны и водворены в изолятор временного содержания.