В Жамбылской области главбуха госпредприятия осудили на три года ограничения свободы за хищение 7 млн тенге

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Тараз. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области главного бухгалтера КГП на ПХВ "Кулан-Энерго Жылу" осудили на три года ограничения свободы за хищение 7 млн тенге, - В Жамбылской области главного бухгалтера КГП на ПХВ "Кулан-Энерго Жылу" осудили на три года ограничения свободы за хищение 7 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





В ходе анализа установлено, что главный бухгалтер предприятия платежными поручениями перечисляла на свои карточные счета бюджетные средства КГП. При этом с целью сокрытия своих преступных деяний указывала в платежных поручениях в графе назначение платежа как платежи за товары, профессиональные, научные и технические услуги", - проинформировали в пресс-службе.





По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по части 3 пункта 1 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и передано для проведения досудебного расследования в департамент экономических расследовании по Жамбылской области.





После завершения расследования уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.





Главный бухгалтер предприятия признана виновной в совершении уголовного правонарушения, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, а также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.





Также незаконно перечисленные деньги возвращены государству в полном объеме.



