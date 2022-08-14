В Жетысуской области обнаружили схрон оружия вдоль трассы Алматы - Оскемен

Фото: Polisia.kz

ТАЛДЫКОРГАН. 12 АВГУСТА - В Алакольском районе 11 августа на 552-м км автодороги Алматы - Оскемен местные жители обнаружили подозрительный холщовый мешок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мешке, спрятанном на пустыре под деревом, оказались боеприпасы и оружием, сообщает Polisia.kz

Вызванные на место полицейские изъяли охотничье гладкоствольное двуствольное ружье 12-го калибра со сбитыми номерами, травматический пистолет "Стражник МР-461" калибра 18х45 мм, а также бронежилет и 20 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм.

В настоящее время по факту проводится расследование, предусмотренное статьей 287, часть 3, УК РК, в рамках которого силовики пытаются установить владельца оружия.