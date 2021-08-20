В ЗКО сторож заживо сжег дачника

УРАЛЬСК. 19 АВГУСТА - В Западно-Казахстанской области сторож одного из дачных обществ плеснул воспламеняющейся жидкостью в дачника и поджег его. Мужчина погиб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 63-летний мужчина решил разобрать свою старую дачу. Но сторож дачного общества стал ему препятствовать. Тогда дачник, разозлившись, достал пневматическую винтовку, а 62-летний сторож, инвалид первой группы, плеснул в него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Испугавшись содеянного, он попытался потушить огонь, но пострадавший уже получил сильные ожоги", - рассказал подробности официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.
Получив ожоги 90% тела, мужчина скончался.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
По информации Polisia.kz, данная трагедия произошла 16 августа в дачном сообществе "Микробиолог".
Напомним, в Павлодарской области скончалась 34-летняя мать троих детей, которую поджег пьяный муж.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства