В ЗКО суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку

УРАЛЬСК. 5 НОЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "МОЙ ГОРОД", 2 ноября в Бурлинском районном суде вынесли приговор в отношении 28-летней чиновницы - главного специалиста отдела культуры и развития языков.
Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Из материалов дела следует, что она в 2019 году назначена на должность главного специалиста бухгалтерии районного отдела культуры и развития языков. Приказом руководства ей было доверено право второй подписи, и в период с 2019 по 2021 годы она, воспользовавшись электронной цифровой подписью руководителя учреждения, незаконно перевела на свой банковский счет 939 тысяч тенге".
Сама женщина полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. К слову, женщина воспитывает 10-летнего ребенка, к тому же ждёт второго ребенка.
Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней".
Ранее сообщалось, что руководство управления архитектуры Павлодарской области украло более 11 млн тенге.