Заместитель руководителя управления образования Шымкента задержан за взятку

Чиновник получил почти 1,5 млн тенге от индивидуального предпринимателя, занимающегося арендой столовой в городских школах, за продление срока аренды. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки), сообщает otyrar.kz.
С санкции суда он арестован.
С санкции Шымкентского городского следственного суда экс-чиновник арестован на два месяца при беззалоговом расследовании. Сегодня подозреваемый подал апелляционную жалобу на намерение заменить под залог меру пресечения", - сообщил судья специализированного следственного суда Шымкента Сержан Айнабеков.
В управлении образования города Шымкента сообщили, что заместитель руководителя управления на момент задержания находился в отпуске.
Человек, работавший в должности заместителя управления образования Шымкента, написал заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением. В настоящее время он находится в отпуске. У нас нет другой информации", - рассказали в городском управлении образования.
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