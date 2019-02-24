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Заместитель руководителя управления образования Шымкента задержан за взятку

19.02.2019, 09:19 11692
Заместитель руководителя управления образования Шымкента задержан за взятку
Шымкент. 19 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления образования Шымкента задержан за взятку, передает Kazakhstan Today.
 
Чиновник получил почти 1,5 млн тенге от индивидуального предпринимателя, занимающегося арендой столовой в городских школах, за продление срока аренды. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки), сообщает otyrar.kz.
 
С санкции суда он арестован. 
 

С санкции Шымкентского городского следственного суда экс-чиновник арестован на два месяца при беззалоговом расследовании. Сегодня подозреваемый подал апелляционную жалобу на намерение заменить под залог меру пресечения", - сообщил судья специализированного следственного суда Шымкента Сержан Айнабеков.

 
В управлении образования города Шымкента сообщили, что заместитель руководителя управления на момент задержания находился в отпуске.
 

Человек, работавший в должности заместителя управления образования Шымкента, написал заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением. В настоящее время он находится в отпуске. У нас нет другой информации", - рассказали в городском управлении образования.

 

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