Житель Шымкента осужден на семь лет за вымогательство

Шымкент. 23 января. Kazakhstan Today - Семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил молодой мужчина, который угрожал своей знакомой опубликовать ее интимные фотографии, если девушка не заплатит ему крупную сумму.

Летом прошлого года А. Оразали познакомился через Интернет с девушкой и начал с ней встречаться. Спустя месяц герой-любовник стал требовать от нее 10 млн тенге, в противном случае он обещал распространить провокационные фотографии в Сети. Девушка обратилась в полицию. В конце сентября молодого человека задержали, передает Kazakhstan Today.

"В ходе судебного следствия вина 30-летнего А. Оразали в вымогательстве в особо крупном размере была полностью доказана. До последнего момента подсудимый надеялся на условный или незначительный срок. Однако совершенное им тяжкое преступление смягчения приговора не предусматривает. После приговора осужденный судорожно плакал навзрыд, прося суд позаботиться о его семье, где он был единственным кормильцем. Однако судья сообщил, что подобное не входит в компетенцию судебных органов. Единственное, на что Оразали А. имеет право, так это на апелляцию в течение 15 дней после получения копии приговора", - пишет портал " Отырар ".

В правоохранительных органах отмечают, что это далеко не единичный случай, когда молодые женщины становятся жертвами вымогателей. В управление по борьбе с организованной преступностью ДВД области ранее с заявлением обратилась 28-летняя жительница Шымкента, сообщившая, что некий молодой человек, с которым она познакомилась через социальные сети, вымогает у нее деньги. Как оказалось, при встрече новый знакомый сфотографировал девушку. Потом смонтировал ее фотографии и стал шантажировать, угрожая опубликовать якобы ее интимные фото в Интернете. Вымогатель требовал полтора миллиона тенге и был задержан при передаче денег.

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