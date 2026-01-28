27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады

Фото: historyrussia.org

Рассказать друзьям

27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции советские войска полностью освободили Ленинград от немецко-фашистской блокады. Подвиг жителей города, вынесших 872 жесточайших дня осады, стал вечным примером мужества и стойкости, пишет historyrussia





Блокада Ленинграда, один из наиболее трагических эпизодов Великой Отечественной войны, началась 8 сентября 1941 года, когда финские войска оккупировали Карельский перешеек, а нацистские части захватили Шлиссельбург, отрезав город от сухопутной связи с остальной страной. С самого ее начала в Ленинграде сложилась тяжелейшая обстановка: еще 10 сентября 1941 года враг разбомбил Бадаевские склады, пожар на которых уничтожил значительную часть продовольствия. По состоянию на 12 сентября запасы продовольствия в городе составляли: хлеба, крупы и мяса на 30-35 суток, жиров - на 45 суток, сахара и кондитерских изделий - на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, жидкого топлива - до конца сентября. В городе остро ощущалась нехватка продовольствия, а к ноябрю начался массовый голод. Нормы снабжения по карточкам на продовольствие снижались пять раз: с 20 ноября в результате последнего уменьшения нормы продовольствия рабочие получали по 250 грамм хлеба в день, все остальные - всего по 125 грамм.





Кроме того, город находился под непрекращавшимися артиллерийскими обстрелами и авианалетами: по данным Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады, за время блокады на Ленинград было сброшено 107 158 фугасных и зажигательных бомб, свыше 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Только в сентябре-ноябре 1941 года в городе 251 раз объявлялась воздушная тревога, а средняя продолжительность артобстрелов в ноябре достигла 9 часов.





Единственной транспортной магистралью, связывавшей город с землей, стала "Дорога жизни", проходившая через Ладожское озеро (в период навигации - по воде, зимой - по льду). До весны 1943 года по ней в город доставили более полутора миллионов тонн грузов, эвакуировали около 1,3 миллиона ленинградцев. Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, а осенью - энергетический кабель.





Несмотря на массовый голод, страшный холод и непрекращающиеся обстрелы, ленинградцы продолжали бороться. Пока защитники города героически обороняли Невский пятачок и другие подступы к Ленинграду, мирные жители трудились на оставшихся предприятиях.





На территории города было сооружено свыше четырех тысяч дотов и дзотов, в зданиях оборудовано около 22 тысяч огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Население Ленинграда было основным источником пополнения войск Ленинградского фронта: в городе сформировали 10 дивизий народного ополчения, за период зимы-весны 1941-1942 годов на фронт ушли свыше 100 тысяч ленинградцев. В период блокады трудящиеся города изготовили и отремонтировали около двух тысяч танков, полторы тысячи самолетов, свыше четырех с половиной тысяч морских и полевых орудий, 850 боевых кораблей и судов различных классов; произвели 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, 7 с половиной миллионов снарядов и мин.





18 января 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда в ходе операции "Искра", создав коридор, по которому в город доставлялось продовольствие, вооружение и пополнение для защитников Ленинграда. Еще спустя год ожесточенных сражений, 27 января 1944 года, город был полностью освобожден от блокады. В честь этого над ним прогремели 24 орудийных залпа из 324 орудий.





Начиная с 1996 года, 27 января отмечается в нашей стране как День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.





В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Благодаря работе поисковиков, историков и следователей удалось установить, что общее число жертв блокады составило не менее 1 093 842 человек.





Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимовского кладбищ, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан "Зеленый пояс Славы". 27 января 2024 года, в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, в Ленинградской области был открыт мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.