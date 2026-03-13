Глава государства выступил на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней

Фото: Акорда

Выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.





Уважаемые депутаты!





Прежде всего, выражаю признательность всем выступившим участникам. Был высказан ряд содержательных предложений и идей, которые будут учтены в дальнейшей работе Парламента и Правительства.





Безусловно, значимость данной встречи для страны трудно переоценить.





На сегодняшний форум специально прибыли представители местной власти из всех регионов.





В этом зале присутствуют около двух тысяч депутатов, отстаивающих интересы миллионов наших соотечественников.





Вы непосредственно работаете с людьми и не понаслышке знаете их нужды и запросы.





Я как Глава государства неизменно уделяю особое внимание проводимой вами работе.





В целом, такие мероприятия позволяют оценить эффективность региональной политики и обсудить актуальные вопросы.





Как вам известно, в Казахстане осуществляются широкомасштабные исторические преобразования. Все они проводятся во имя повышения благосостояния народа.





Мы приступили к глубокой модернизации системы государственного управления, экономики и социальной сферы. И в этом процессе на маслихаты возлагается особая миссия.





Укрепление представительных органов власти остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.





К настоящему времени была проделана значительная работа.





В соответствии с принципом "Сильные регионы - сильная страна" мы повысили авторитет маслихатов. Благодаря этому данные структуры уже стали одним из ключевых институтов нашего государства.





Однако для дальнейшего укрепления потенциала маслихатов нам предстоит решить еще немало задач.





Вкратце остановлюсь на некоторых из них.





ПЕРВОЕ. Регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов.





Мы постепенно укрепляем возможности местных органов власти и финансовую самостоятельность регионов.





В прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами.





При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге.





Это хороший показатель.





С этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи.





В соответствии с моим поручением Правительство сейчас прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня. Также регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов.





Это верная логика: доход должен работать на развитие территорий, где он зарабатывается.





Одним словом, регионы получают все больше ресурсов, и задача маслихатов - обеспечить надлежащий контроль за их использованием.





Крайне важно повысить качество планирования и исполнения бюджета в регионах.





Об этом я говорил на недавнем расширенном заседании Правительства.





Согласно действующему порядку, при утверждении местного бюджета депутатам представляются лишь общие сведения, без соответствующих пояснений.





Кроме того, проект бюджета вносится на рассмотрение маслихата в последний момент. По этой причине депутатам приходится рассматривать этот документ поверхностно и принимать в краткие сроки.





Вследствие этого зачастую средства выделяются на неэффективные проекты, не отвечающие реальным потребностям населения.





Из-за того, что ответственность размыта, и спросить порой не с кого.





Иными словами, на местном уровне нет должного контроля. Все это вызывает недовольство местных жителей.





Чтобы пресечь подобные негативные явления, представительный орган должен на самых ранних этапах участвовать в процессе планирования бюджета.





При этом во всех дискуссиях по бюджету на первом плане должны быть исключительно государственные и региональные интересы, не должно быть места лоббизму или популизму.





Главный принцип - все во благо народа. В состав бюджетных комиссий при акиматах следует включить образованных, авторитетных депутатов маслихатов.





Таким образом можно повысить качество работы и следить за эффективным использованием средств.





Необходимо прекратить разбрасываться огромными средствами и тратить их на бесполезные инициативы.





Акимы не должны уповать на дотации из республиканского бюджета. Нужно раз и навсегда избавиться от иждивенческих настроений.





Представители местной власти должны активно работать над увеличением доходов.





Решения по бюджету должны отвечать на главные вопросы: сколько рабочих мест будет создано, какой объем частных вложений будет привлечен, какие условия появятся для развития бизнеса, сколько будет выплачено налогов?





Надо уметь отделять "зерна от плевел". Это значит, что акимы и депутаты маслихатов всех уровней как одна команда должны служить прежде всего интересам государства.





Маслихаты и акиматы всех регионов обязаны совместно обеспечить направление каждого тенге бюджета на благо страны.





ВТОРОЕ. Принципиальное значение имеет дальнейшее расширение и конкретизация полномочий маслихатов. Нужно усилить их роль в системе местной власти.





В ходе встреч акимов с населением многие граждане озвучивают конкретные проблемы и задают множество вопросов.





Для эффективного решения проблем депутатскому корпусу следует усилить контроль и активно взаимодействовать с акимами.





Целесообразно также упорядочить и пересмотреть внутреннюю организацию работы маслихатов. Многие их полномочия до сих пор сформулированы расплывчато, что приводит к сбоям в государственном управлении.





В этой связи необходимо принять конкретные меры по усилению ответственности депутатов маслихатов за неисполнение обязанностей и нарушение этики.





Такой шаг будет способствовать развитию политической культуры населения и укреплению доверия к институту представительной власти на местах.





Мы последовательно внедряем ротационный принцип управления на всех уровнях государственной власти.





В настоящее время полномочия избираемых акимов ограничиваются только двумя сроками.





Считаю необходимым ввести принцип ротации и для председателей маслихатов.





Ранее маслихаты возглавляли секретари, теперь - председатели. Это, на мой взгляд, правильное решение.





Однако их полномочия также не должны превышать двух сроков.





Данный подход будет способствовать формированию профессионального депутатского корпуса, повышению его эффективности, что соответствует логике реформ, проводимых в нашей стране.





Представители власти на всех уровнях должны уметь выстраивать открытый и конструктивный диалог с народом.





Среди граждан, обращающихся с жалобами, встречаются разные люди. Однако нуждающихся действительно много, и мы обязаны им помочь.





Сегодня поток обращений из регионов в центр увеличился. Я упоминал об этом в своем Послании.





В прошлом году в Администрацию Президента поступило порядка 83 тысяч обращений, это на 30% больше, чем годом ранее.





Между тем подавляющее большинство поднимаемых вопросов можно было решить на местном уровне, оперативно приняв соответствующие меры. Ведь, как правило, ничего сверхъестественного люди не просят.





Откровенно говоря, граждане вынуждены обращаться в столицу и к Президенту лично из-за того, что не могут получить каких-либо разъяснений от местных властей по самым элементарным вопросам.





Среди заявителей встречаются и "профессиональные" жалобщики. Однако большинство граждан просто вынуждены писать письма в Акорду для решения своих проблем.





Депутаты маслихатов должны быть мостом между народом и властью, помогая решать насущные вопросы населения.





У них есть все полномочия для этой важной работы.





В прошлом году на областном уровне в исполнительные органы направлено около шести тысяч депутатских запросов.





Но важно не количество, а качество. Маслихаты должны эффективно использовать свои возможности.





Необходимо всегда помнить о том, что, в конечном счете, развитие регионов, улучшение качества жизни, укрепление доверия населения к власти напрямую зависят от вашей деятельности.





Еще один вопрос - создание полностью цифрового государства. Вы, безусловно, хорошо знаете о важности этой задачи для нашей страны.





Маслихаты не должны остаться в стороне от данного процесса.





Внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы системы государственного управления - это задача стратегического значения, от успешного решения которой напрямую зависит будущее Казахстана.





С этой точки зрения целесообразно активно привлекать к данной работе депутатов.





Также крайне важно повышать уровень профессионализма и цифровые компетенции депутатов. Без этого все усилия могут оказаться напрасными.





Этой задачей должна активно и последовательно заниматься Академия государственного управления. Насколько я знаю, в ближайшее время мы сможем ожидать и конкретных результатов.





На сегодняшний день уже около 1200 депутатов прошли специальные курсы повышения квалификации и усовершенствовали свои профессиональные навыки.





Теперь надо обучить руководителей аппаратов областных маслихатов в рамках стартовавшей в этом году программы AI Governance 500.





Крайне важно, чтобы цифровая трансформация в нашей стране сокращала разрывы между центром и регионами.





Третье. Маслихаты должны активно участвовать в подготовке кадров для высшего законодательного органа.





Вынесенный на референдум проект Конституции предусматривает, что депутаты нового однопалатного Парламента будут избираться по пропорциональному принципу.





Безусловно, это усилит роль политических партий и выведет законотворческую работу на более высокий уровень.





Такой подход полностью соответствует передовому международному опыту.





Мы видим, что многие государства переходят на пропорциональную избирательную систему.





В развитых странах также действует такая система, доказавшая свою эффективность.





В ходе работы над проектом новой Конституции некоторые партии предлагали формировать по этому принципу и маслихаты всех уровней.





Но я уже ясно высказался по этому вопросу - на региональном уровне следует сохранить мажоритарную, или одномандатную, систему.





Это очень важно, поскольку именно депутаты маслихатов находятся в прямом и постоянном контакте со своими избирателями на местах.





Вместе с тем такая система станет еще одним эффективным политическим лифтом для деятельных граждан, не состоящих в какой-либо партии, но пользующихся доверием в обществе.





Это будет способствовать усилению роли маслихатов.





Если на референдуме граждане одобрят предложенный проект Основного закона, политическое устройство страны претерпит кардинальную трансформацию.





Мы перейдем к совершенно новой конституционной модели, что обеспечит баланс между пропорциональной и мажоритарной системами.





Более упорядоченный избирательный процесс обеспечит большую ответственность граждан, выдвигающих свои кандидатуры на выборах.





Таким образом, маслихаты станут кузницей кадров для будущего профессионального Курултая.





Для качественной реализации масштабных реформ нам необходимо выстроить наиболее эффективную и профессиональную законотворческую деятельность.





Фундамент всей системы представительной власти в стране формируется именно в регионах.





Поэтому важно всегда помнить, насколько значима повседневная работа маслихатов. В первую очередь именно к депутатам граждане обращаются со своими запросами.





Нет более высокой чести, чем делом оправдывать доверие народа.





В конце концов, быть депутатом - значит быть представителем народа.





Этот пост предполагает особый статус и высокую ответственность. Настоящим народным избранником может называться лишь тот, кто ставит интересы народа превыше всего и посвящает свою жизнь самоотверженному служению стране. Такие граждане непременно пользуются доверием и уважением людей.





Вам нельзя допускать поступки, подрывающие общественное доверие. Подобные инциденты могут бросить тень на весь государственный аппарат и систему власти в целом.





Абсолютно уверен, что вы глубоко осознаете весь масштаб задач и продолжите добросовестно выполнять свои обязанности.





Дорогие соотечественники,





уважаемые участники Форума!





Все люди, живущие на планете Земля, уже привыкли к слову "турбулентность", оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации, нежели в самолетах, где пилоты предупреждают пассажиров о неприятностях в связи с вхождением воздушного судна в зону турбулентности.





По сути, весь мир вынужден жить в условиях нестабильности, неопределенности.





Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущих.





Этот процесс находит свое отражение в социальных сетях, где правда тесно переплелась с кривдой, конспирология - с дезинформацией, боль и трагедии - с праздниками и весельем. Таков сегодняшний мир, вступивший в эпоху искусственного интеллекта.





Прошедшие две недели наглядно показали всему мировому сообществу, насколько опасной, непредсказуемой, поистине "турбулентной", то есть нестабильной, стала жизнь на Земле.





Даже экономически благополучные и, казалось бы, стабильные государства в одночасье оказались втянутыми по сути в глобальный конфликт, или войну, если называть вещи своими именами. И эта война вспыхнула в прикаспийском государстве, недалеко от нас.





Уже сейчас ясно, что обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности и крайне отрицательно повлияло на мировую экономику.





Такая по-настоящему опасная ситуация стала результатом острого кризиса доверия между лидерами известных стран, поляризации крупных государств и блоков, деградации принципов и самой психологии мирного сосуществования, пренебрежения международным правом, беспрецедентного падения авторитета ООН.





Если еще десять лет назад политики с тревогой утверждали, что мир стоит на распутье и не знает, по какому пути двигаться дальше, то сейчас все в один голос предупреждают о надвигающейся мировой войне, которая затронет интересы всех государств.





Геополитические, военные, экономические, технологические, климатические риски множатся, кратно усиливая опасность самого нежелательного варианта развития событий в мире.





В таких сложных условиях мы, граждане Казахстана, должны сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации как внутри страны, так и извне, демонстрировать дарованные нам самим Всевышним такие качества, как смелость, достоинство и, самое главное, здравомыслие. Как Президент намерен политико-дипломатическими средствами делать все возможное для защиты безопасности нашего государства.





Надо признать - мир кардинально изменился, он технологически, экономически, политически, нравственно уже стал другим. Стал ли он хуже или лучше - на этот вопрос человеческая цивилизация ответит позже. Но мы, граждане Казахстана, не имеем права оставаться на обочине мирового развития.





Если мир уже изменился и продолжает меняться, то это значит, что должны меняться и мы, замечая и заимствуя все лучшее из происходящих процессов и не принимая все плохое.





Как говорится в казахской пословице: "Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен".





Поэтому Казахстан сохраняет стратегическую сдержанность, имея в виду защиту своих национальных интересов.





На международной арене Казахстан проводит и будет проводить рациональную, сбалансированную внешнюю политику, нацеленную, прежде всего, на укрепление мира, безопасности вокруг нашего государства.





Это крайне необходимо для продолжения реформ внутри страны.





Несмотря на очевидные перемены в геополитике в результате событий переломного характера в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, наше государство будет неуклонно следовать курсу развития всестороннего сотрудничества со всеми заинтересованными странами, близлежащими и дальними.





В современных условиях роль внешней политики, дипломатии серьезно возросла, и Казахстан не является исключением. Наши внутренние дела, будь это экономика или политические реформы, в значительной степени зависят от международной ситуации и ее влияния на процессы внутри страны.





В этих условиях основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность. Это факторы неизменного характера.





Но устойчивость этих факторов - не подарок истории, а результат высокой гражданской и политической ответственности наших соотечественников. В этой деликатной сфере внутренней политики ни власть, ни общество не имеют право на ошибку. Авантюрам, шапкозакидательству здесь нет места.





Теперь мы убедились в том, что ультраконсервативные политические системы, опирающиеся на религиозную архаику, имеющие ошибочное понимание национальной гордости и национальных интересов, нежизнеспособны и поэтому обречены на провал.





Противиться движению вперед - значит пятиться назад, идти против законов бытия.





Но и слишком быстрые, непродуманные решения и перемены тоже чреваты тяжелыми последствиями. Поэтому я категорически против реформ ради реформ. Во всем требуется разумный баланс. Если решил вброд перейти реку, то должен быть уверен, что ногами нащупаешь дно.





Подорвать стабильность можно в считанные дни и даже часы, а на ее восстановление уходят десятилетия. Поэтому считаю абсолютно важным придерживаться концепции Закона и Порядка. Эта концепция - суть нашей политической системы, образа жизни, а вовсе не популизм.





Нужно всегда помнить: судьба нашего общего дома - Республики Казахстан - зависит только от нас самих.





По правде говоря, никого в мире не волнует, готовы ли мы к глобальным потрясениям, какими заботами живет наше общество.





Наступила новая эпоха, и мы как прогрессивная нация должны успешно адаптироваться к современным вызовам, противопоставить им свой созидательный потенциал.





Цель проводимых в стране масштабных реформ одна - это укрепление Независимости и суверенитета нашего государства, обеспечение прав и свобод граждан, улучшение благосостояния народа.





Вы видите, какая чрезвычайно сложная политическая и экономическая ситуация сложилась в мире.





Геополитическая напряженность и торговые войны выходят на новый уровень. Очевидно, что это результат дефицита доверия между ведущими державами и их нежелания соблюдать принципы международной ответственности.





Конечно, текущая обстановка напрямую влияет на возможности нашей страны.





Несмотря на это мы, успешно преодолевая вызовы и трудности, поддерживая устойчивый рост экономики, уверенно и последовательно реализуем национальную стратегию.





По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов.





Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона.





Благодаря этому в нынешнем году мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира.





А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов.





Казахстан продолжает уверенно лидировать в Центральной Азии по объему привлеченных чистых иностранных инвестиций. Их объем превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех прямых иностранных инвестиций в регион.





Золотовалютные резервы страны - 74 млрд долларов, а совокупные - 139 млрд долларов.





То есть национальная экономика стабильно растет, и принципиально важно, что это качественный рост.





Вы знаете, что десятилетиями экономика Казахстана страдала от дефицита и дисбаланса, которые стали серьезным препятствием для дальнейшего развития страны. Эта негативная тенденция сохраняется и в наши дни.





Развитие производственного и сельскохозяйственного секторов носило инертный характер, износ коммунальной, энергетической, водной, дорожной инфраструктуры достиг критических масштабов.





Теперь благодаря конкретным мерам со стороны Правительства ситуация постепенно меняется.





Мы начали выстраивать новый индустриальный, энергетический и инфраструктурный каркас страны.





Так, темпы роста обрабатывающей промышленности уже два года к ряду превышают 6%, формируя надежную экономическую основу наших регионов.





Только в прошлом году по всей стране открыто 190 новых производств на сумму свыше 1,5 трлн тенге с созданием более 22 тысяч постоянных рабочих мест.





А в текущем году, по прогнозам Правительства, планируется запустить еще 200 предприятий стоимостью 1,7 трлн тенге, на которых будут работать почти 20 тысяч человек.





В результате в Казахстане возрождаются былые индустриальные мощности и создаются совершенно новые отрасли, к примеру, машиностроение и производство электротехнического оборудования.





Безусловным приоритетом экономической политики стало комплексное развитие агропромышленного сектора, от которого напрямую зависит уровень жизни 7,4 миллиона наших граждан, или 36% населения, а также продовольственная безопасность страны.





Финансирование отрасли за последние годы увеличилось в разы.





В частности, в прошлом году на льготное кредитование фермеров впервые было направлено свыше одного триллиона тенге.





Такая мощная поддержка аграриям никогда ранее не оказывалась, об этом они говорят сами.





При этом мы ставим задачу не просто нарастить объемы производства, а сформировать современную технологичную аграрно-индустриальную экономику, продукция которой покрывала бы внутренние потребности и стабильно продавалась на зарубежных рынках. Это очень важно.





Всего в прошлом году в этой сфере открыто 250 производств, благодаря которым в регионах формируются новые точки экономического роста и растет благосостояние местных жителей.





Благодаря целенаправленным усилиям государства в агропромышленный сектор начали приходить ведущие мировые компании.





К примеру, в Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, областях и Шымкенте с участием зарубежных инвесторов будут запущены крупные предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания.





Суммарные вложения в эти проекты составили свыше одного миллиарда долларов, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест.





Еще одна важная задача. Государство запустило беспрецедентно масштабную работу по модернизации критически важной инфраструктуры.





Все мы хорошо знаем, что вода - это основа жизни.





Несмотря на обширную территорию, Казахстан испытывает острый дефицит водных ресурсов. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой, а также удовлетворение растущих потребностей экономики в воде имеют стратегическое значение.





В прошлом году введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли, благодаря чему город Жанаозен теперь обеспечен постоянным водоснабжением.





На осень текущего года намечен запуск Шардаринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой 30 тысяч жителей города Шардары.





Государство принимает системные меры для развития всего комплекса водной инфраструктуры.





В частности, начата реконструкция Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, строятся водохранилища в Кызылординской и Жамбылской областях.





Эти проекты, имеющие огромное значение для сельского хозяйства и повышения благосостояния населения, будут завершены в следующем году.





Всего в этом году реализуется более 220 проектов по модернизации и строительству новых водохозяйственных объектов.





Правительство приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры.





На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы.





Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске.





Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях.





В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей.





В качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики.





Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС.





Мирный атом, а также чистая угольная генерация - это сферы, которые сформируют энергетический суверенитет нашей страны.





Следующая важная задача. Наряду с модернизацией коммунальной, энергетической и водной инфраструктуры мы планомерно укрепляем транспортно-транзитный потенциал страны.





К примеру, в прошлом году построены и отремонтированы 1500 километров железных дорог, что является рекордным показателем. А уже в этом году будут проложены еще свыше 3700 километров новых линий.





Параллельно запускаются новые пассажирские маршруты, обновляется парк вагонов, реконструируются вокзалы, средний срок службы которых по стране уже превышает 60 лет. Десять из них и вовсе были построены более века назад.





В прошлом году впервые была начата масштабная реконструкция всех 124 вокзалов страны, и эта работа завершится до конца 2026 года.





В прошлом году введена в эксплуатацию одна из самых ожидаемых трасс Астана - Алматы.





Я ранее поручал начать строительство абсолютно новой автомобильной дороги, которая свяжет столицу с западными регионами страны. Сейчас в этом направлении уже ведется конкретная работа.





Конечно, стране нужны масштабные автобаны, но и дороги местного значения не должны оставаться вне поля зрения.





Для миллионов наших граждан, особенно в сельских районах, автомобильные дороги в буквальном смысле являются "дорогами жизни", обеспечивая повседневные потребности людей и развитие бизнеса.





В прошлом году ремонтными работами по всей стране были охвачены 13 тысяч километров, включая 3 тысячи километров дорог местного значения.





В этом году будет отремонтировано еще 2,3 тысячи километров местных дорог.





В целом же, в предстоящие три года планируется привести в нормальное состояние 32 тысячи километров местных дорог.





Для наглядности масштаба проводимой работы - в совокупности эти трассы почти в три раза превышают протяженность сухопутной границы Казахстана.





При этом Правительство и профильные госорганы должны уделять приоритетное внимание качеству дорожной инфраструктуры.





Стабильно высокие темпы набрало и жилищное строительство.





За последние три года в стране сдано 57 млн квадратных метров жилья.





В сравнении с показателями соседних стран, это действительно самый высокий показатель ввода жилья на душу населения.





Более 520 тысяч семей в городах и около 70 тысяч семей в селах получили жилье.





Кроме того, развивается и социальная инфраструктура.





За последние несколько лет в стране построены и реконструированы в соответствии с требованиями времени тысячи школ, медицинских, культурных и спортивных объектов.





Можно сказать, что вся страна превратилась в большую строительную площадку.





Те, кто часто бывает в регионах, воочию убеждаются, что повсюду идут капитальный ремонт и по-настоящему большая стройка.





Я постоянно подчеркиваю: люди - главное богатство нашей страны.





Как вы знаете, население Казахстана неизменно растет, и нас уже более 20,5 млн человек.





Но суть ведь не в численности населения как таковой, а в качестве человеческого капитала.





Казахстан уверенно укрепляет статус социального государства, заботящегося о своих гражданах.





В настоящее время более 50% государственного бюджета направляется на социальную сферу.





Рост инвестиций в развитие человеческого капитала ежегодно составляет до одного триллиона тенге.





Это колоссальные вложения, которые не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся.





Такая масштабная социальная помощь обеспечивается, прежде всего, благодаря упорному труду наших граждан.





Возьмем, к примеру, поддержку материнства и детства.





Во многих развитых странах, в том числе европейских, женщины обязаны вернуться на рабочее место через несколько месяцев после рождения ребенка.





В Казахстане выстроена принципиально иная модель: государство оказывает всестороннюю поддержку родителям в виде различных пособий, льгот и трудового отпуска с сохранением рабочего места до трех лет.





И родители могут всецело посвятить себя воспитанию детей.





По моей инициативе реализуется программа "Нацфонд - детям", в рамках которой на специальные счета семи миллионов казахстанцев до 18 лет уже начислено свыше 2,5 млрд долларов.





В отличие от многих государств бесплатное образование в Казахстане широко доступно на всех уровнях. Этот принцип сохранился неизменным в проекте новой Конституции.





Наши дети бесплатно посещают государственные школы.





В настоящее время в колледжах за счет бюджета обучаются 150 тысяч студентов.





И каждый молодой человек при определенном старании может получить грант на получение высшего образования. Количество выделяемых государством грантов растет с каждым годом.





Продолжительность жизни в стране впервые достигла 75,9 лет.





Это самый высокий показатель среди стран нашего региона.





С 2023 года материнская смертность сократилась на 35%, а младенческая - на 20%, достигнув исторического минимума.





За последние семь лет было построено 1259 объектов здравоохранения. Из них 655 возведены в сельской местности в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".





В прошлом году в Астане открылся Центр протонной терапии для лечения пациентов. Это уникальный объект в нашем регионе.





Также в минувшем году была запущена программа "Аналар саулығы". Данная программа, направленная на охрану здоровья женщин, имеет особое значение.





Как вы знаете, по моему поручению с 2021 года реализуется программа "Аңсаған сәби", в рамках которой количество ежегодно выделяемых квот увеличилось в 7 раз (с 1 тысячи до 7 тысяч). На сегодняшний день благодаря методу ЭКО на свет появилось более 11 тысяч детей.





В начале года я подписал закон о привлечении к уголовной ответственности за насилие в отношении медицинских работников.





В большинстве стран СНГ такого закона, такой нормы нет. В отличие от многих других государств, в Казахстане право на бесплатную медицинскую помощь гарантировано законом.





Только за прошлый год 3,6 миллиона граждан были обеспечены бесплатными лекарственными средствами за счет бюджета.





Демонстрирует свою эффективность система социального страхования.





Оказывается специальная помощь лицам, оставшимся без работы, потерявшим кормильца или утратившим трудоспособность.





В текущем году объем таких социальных выплат вырос на 10%.





На сегодняшний день финансовая поддержка оказана более чем 660 тысячам человек на сумму порядка 70 миллиардов тенге.





В этом году размеры всех видов пособий, а также базовой и солидарной пенсий увеличены на 10%.





Все это - лишь небольшая часть так называемого социального пакета, предоставляемого в Казахстане с момента рождения и на протяжении всей жизни.





Но, к сожалению, такая поддержка от государства многими гражданами не оценивается должным образом, воспринимается как нечто обязательное, как манна небесная.





Международные эксперты предупреждают правительства о возможности усиления в обществах иждивенческих настроений и снижения трудоспособности граждан. Кстати, на эту же тему недавно высказался и легендарный Илон Маск, предупредивший о пагубности "чрезмерной щедрости" социальных систем.





Некоторые подобного рода прогнозы и предупреждения мы уже ощущаем.





Кроме того, нечистоплотные люди, попросту говоря, мошенники, как я не раз уже отмечал, внедряют преступные схемы получения социальной помощи, на которую не имеют никакого права.





Такие преступники крадут, прежде всего, у тех людей, кто действительно нуждается в государственной поддержке.





Поэтому мы обязательно проведем большую работу, чтобы сделать систему социальной защиты более адресной и эффективной.





Иностранцев удивляет столь высокий уровень системы социальной поддержки в нашей стране. Дело в том, что такая помощь оказывается далеко не в каждом государстве. Откровенно говоря, некоторые страны не склонны оказывать подобную поддержку.





Согласно данным Всемирного банка, в прошлом году 1,6 миллиарда человек, проживающих в странах с низким и средним уровнем дохода, не имели доступа к мерам социальной поддержки.





Цифровые барьеры также усилили социальное неравенство.





В нашей стране все социальные сети и законные виды онлайн-услуг работают без каких-либо ограничений. Это свидетельствует об открытости государственной политики и наличии плюрализма мнений в обществе.





Кроме того, Казахстан считается одной из самых передовых стран по развитию системы электронного правительства и финансовых технологий.





Но мы не остановимся на достигнутом, а продолжим массовое внедрение цифровизации и искусственного интеллекта. Данную задачу следует воспринимать как вопрос стратегического значения. Это не просто требование времени, а фундаментальный шаг к процветанию и повышению эффективности государства.





Одним словом, несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутренние вызовы, Казахстан поступательно развивается и уверенно движется по пути прогресса.





В целом, по итогам 2025 года Казахстан существенно укрепил свои позиции в глобальной оценке человеческого капитала, заняв 42 место среди более чем 160 стран.





Это не случайно. Масштабные государственные инвестиции последних лет уже начинают приносить осязаемые результаты и давать стратегический эффект.





Рост позиций Казахстана в данном авторитетном индексе показывает, что наша государственная политика руководствуется долгосрочной логикой и опирается на правильные приоритеты: это укрепление здоровья нации; повышение качества образования; расширение возможностей для детей и молодежи; поддержка науки, культуры, спорта; упор на передовые инновации, цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта; создание комфортной социальной и предпринимательской среды.





Государство последовательно развивает все эти и другие сферы, в которых потенциал граждан становится главным двигателем прогресса.





И это наш фундаментальный выбор, потому что в новую эпоху в выигрыше окажутся только те государства, которые вкладываются в будущее своих граждан.





Всякий раз, выступая и на рабочих совещаниях, и на заседаниях Правительства, и перед трудовыми коллективами, я призываю отказаться от шапкозакидательских настроений, не довольствоваться достигнутыми результатами, открыто говорить о всех проблемах, коллективно вести поиск их решения, ставить перед собой более высокие цели. Убежден, только так можно достичь реальных результатов.





Граждане нашей страны, находящиеся во всех регионах планеты, знают, что за ними стоит государство - Республика Казахстан, всегда готовое прийти к ним на помощь.





В этом недавно убедились наши туристы, паломники, предприниматели, ставшие невольными заложниками конфликта на Ближнем Востоке.





Ситуация была действительно критической.





После начала эскалации мною были направлены личные послания лидерам стран региона, в которых выразил им искреннюю признательность за поддержку в момент тяжелых испытаний.





Кроме того, состоялись телефонные переговоры с руководителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии. Я выразил солидарность с этими странами.





Было дано поручение организовать оперативную эвакуацию соотечественников, а также взять под охрану все объекты жизнедеятельности и критической инфраструктуры на территории страны, перевести на боевое дежурство Вооруженные силы и правоохранительные ведомства.





На базе МИДа был создан специальный штаб, в который вошли представители всех ведомств.





К работе подключились авиаперевозчики, туристические компании, а также добровольные спонсоры.





Штаб работал круглосуточно, выстраивая безопасные маршруты эвакуации наших граждан.





В условиях перекрестных атак баллистическими ракетами и беспилотниками по военным и гражданским объектам, в том числе аэропортам, воздушное пространство многих стран региона было закрыто.





Поэтому в ряде случаев приходилось перемещать наших граждан по земле на территории других государств, где их встречали дипломатические и консульские работники для отправки самолетами в Казахстан.





Из Ирана эвакуация шла по суше -через границу с Азербайджаном, Арменией и Туркменистаном.





Наши посольства были на постоянной связи, предоставляли гражданам всю необходимую помощь и консультации.





В результате этой очень сложной работы из зоны боевых действий в Казахстан было оперативно вывезено около 9 тысяч человек. И эта работа продолжается.





На эти слаженные действия обратили внимание и за рубежом.





Даже в мирное время подобные меры требуют огромных организационных усилий, а на фоне войны - сложность и значение такой работы кратно возрастают.





Не будет преувеличением сказать, что успешное прохождение подобного стресс-теста укрепило авторитет Казахстана на международной арене.





Хочу, пользуясь возможностью, вновь выразить признательность лидерам ближневосточных государств за организацию "зеленых коридоров".





Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников.





Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила.





Так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан.





Так государство действовало и в других критических ситуациях за рубежом.





Во время чрезвычайных происшествий внутри страны, будь то техногенные аварии, паводки, пожары и другие бедствия, от которых, к сожалению, никто в этом мире не застрахован, наше государство также никого не оставило наедине с трудностями и всем гражданам оказало помощь, как и было обещано мной.





Своих не бросаем" - это не лозунг, не популизм, а принцип нашей государственной политики.





Поэтому закономерно то, что данный принцип в усиленном варианте нашел свое отражение в проекте новой Конституции.





Там четко сказано: "Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с законом".





Все соотечественники должны знать: обладатели бирюзового паспорта нашего государства всегда и везде находятся под его защитой.





Мощь нашего паспорта определяется силой государства, созидательной энергией народа, способностью воспринимать прогрессивные идеи, рождающиеся в современном мире.





Уважаемые соотечественники!





Единство, ответственность, толерантность, взаимная поддержка и доверие неуклонно становятся характерными особенностями нашего общества.





Особенно отрадно, что наша молодежь понимает огромное значение этих принципов для благополучного будущего нашей страны.





Мы все искренне радуемся успехам наших молодых талантов в спорте, искусстве, науке, бизнесе, технологической сфере, отмечаем их заслуги общественным признанием и государственными наградами.





Наша самобытная культура, достижения в сфере технологий, яркие примеры солидарности, безусловно, способствуют восприятию Казахстана в современном мире как устремленного в будущее прогрессивного, цивилизованного государства.





Вы знаете, что все рабочие встречи и совещания с моим участием, включая оглашение Посланий, проходят в атмосфере критического анализа работы всех исполнительных органов. Это вполне оправданно, но нужно видеть и очевидные достижения. А они, безусловно, имеются. Страна уверенно усиливает свой потенциал по всем основным направлениям. Ближайшая актуальная задача - сохранить темпы развития, выйти на новые целевые параметры движения вперед.





За 35 лет Независимости мы стали свидетелями многих событий, положительных и отрицательных, радостных и горестных.





Главное - мы приобрели опыт и умение жить в современном государстве как неотъемлемой части мирового сообщества.





Но мир не стоит на месте, он стремительно меняется, ускоряется и эволюция мировоззрения человечества. Следовательно, нужно меняться и нам, гражданам Казахстана. От успешности данного процесса зависит благополучие нашего народа.





Новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер, этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и, прежде всего, подрастающему поколению и молодежи.





Новая Конституция - это по сути жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен.





Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция - это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперед.





Еще один момент. Эту конституционную реформу следует воспринимать с учетом изменений, внесенных в 2022 году.





Тогда поправки затронули почти треть статей Основного закона, то есть мы уже в то время могли принять новую Конституцию. И об этом говорилось на общественных площадках и в экспертных кругах.





Но именно тогда было принято решение приступить к обновлению конституционных основ страны после тестирования ряда политических новаций. Не буду скрывать, это было мое решение.





Нынешняя конституционная реформа стала ответом на запрос общества, поэтому приобрела поистине народный характер.





Напомню, что изначально в повестке дня была парламентская реформа, но общественные дискуссии вышли далеко за рамки этой инициативы.





От граждан поступило около четырех тысяч предложений. Из них только около пятнадцати процентов затрагивали деятельность Парламента, все остальные непосредственно касались различных аспектов объемной конституционной реформы.





Впоследствии, уже в рамках работы Конституционной комиссии, количество обращений достигло двенадцати тысяч.





Хочу особо отметить, что обсуждение проекта Основного закона шло более полугода с широким освещением в СМИ. Обращаю внимание на этот момент. Некоторые утверждают, что чуть ли не в две недели управились. Нет, обсуждение проекта Основного закона шло более полугода, и вся эта работа освещалась в СМИ.





О глубокой вовлеченности общества в этот процесс говорят многочисленные отклики и мнения граждан, направленные на платформы eGov и eOtinish.





Число просмотров прямых трансляций заседаний Конституционной комиссии в социальных сетях превысило миллион.





Комиссия, не имеющая аналогов как по своему масштабу, так и по профессиональному уровню специалистов в ее составе, проделала огромную работу.





Систематизация и приведение в порядок тысяч предложений - задача не из легких. Пользуясь случаем, я вновь выражаю благодарность всем гражданам, работавшим над текстом Народной Конституции.





Также выражаю искреннюю признательность соотечественникам, проявившим сопричастность к судьбе страны и направившим свои предложения.





Лишь после того, как эксперты пришли к консенсусу по всем ключевым пунктам, окончательный проект Новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации и вынесен на республиканский референдум.





Уже в воскресенье наш народ сделает свой выбор. Безусловно, этот референдум займет особое место в истории Казахстана.





В случае поддержки гражданами проекта Основного закона в стране будет выстроена принципиально новая, более эффективная политическая система, обеспечивающая долгосрочное устойчивое развитие.





Новацией проекта Конституции стало положение об ограничении сроков полномочий председателя и судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и Генерального прокурора.





Согласно проекту Основного закона, одно и то же лицо не может быть назначено на эти должности более одного раза.





Однократность срока для высших должностных лиц государства - беспрецедентная политическая новация.





При этом сохраняются полномочия Курултая на лишение неприкосновенности судей Конституционного суда и Верховного суда, согласование назначения Премьер-министра.





Тем самым усиливается система сдержек и противовесов, она станет более эффективной.





Теперь в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, хотя ее можно было бы сохранить. По крайней мере, в числе поступивших предложений по конституционной реформе предлагалось оставить в силе такую квоту.





Тем не менее считаю, что депутаты должны избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий.





Принципиальное значение имеет норма, запрещающая родственникам Президента занимать политические должности и руководящие посты даже в квазигосударственном секторе. Это положение ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти.





Отдельные "влиятельные" личности, так называемые "серые кардиналы", "закулисные кукловоды" не должны подменять собой государственные институты. Эта практика безвозвратно канет в Лету.





Всей страной мы вступаем в новый этап развития. Государственные учреждения будут работать не по усмотрению отдельных руководителей, а в соответствии с Конституцией и соответствующими законами. В этом и заключается суть политической модернизации.





Эволюционное развитие государственной власти обрело необратимый характер. Остановить эту важную работу или повернуть этот процесс вспять невозможно - народ этого не допустит. Я твердо в это верю.





Сегодня предлагается новая модель государственного устройства, согласно которой все ветви власти будут в равной степени независимы при принятии решений. Президент же обеспечит их беспрепятственную и скоординированную работу.





Полномочия главного представительного органа страны - Курултая - будут расширены. Однопалатный Парламент позволит эффективно осуществлять законотворческую деятельность.





Это очень важно, поскольку скорость реакции государства на современные вызовы стала ключевым фактором конкурентоспособности в условиях кардинальной трансформации мирового порядка и внутренних реформ.





В свою очередь Халық Кеңесі как высший консультативный орган создаст надежный канал обратной связи между государством и обществом, различными социальными и этническими группами.





А наделение Халық Кеңесі правом законодательной инициативы только повысит его институциональную роль.





Усиление институциональной ответственности за судьбу страны - в этом суть всех политических преобразований.





Политическая система, опирающаяся только на одну несущую опору, хрупка и недолговечна. И это уже доказала мировая практика.





Мы же создаем поистине народную власть, в основе которой такие непреходящие ценности, как социальная справедливость и созидательный патриотизм, верховенство закона и общественный порядок, законные права и свободы граждан, приоритет образования, науки, технологий и, разумеется, Независимость, суверенитет, территориальная целостность нашего государства.





В Конституции 1995 года главный акцент был сделан на укрепление устоев государственной власти, что для того времени было оправданно, поскольку Независимость, делавшая лишь первые шаги, нуждалась в законодательном обеспечении.





Ныне действующую Конституцию ни в коем случае нельзя подвергать критике, этот основной законодательный документ сыграл положительную роль в государственном строительстве. Это надо признать.





Мы строим Справедливый Казахстан и поэтому обязаны помнить особую историческую миссию Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.





В нынешней жизни общества принцип "не человек для государства, а государство для человека" приобрел особую актуальность и поэтому проходит красной нитью сквозь весь текст Новой Конституции.





Вовсе не случайно, что раздел, посвященный защите прав и свобод человека, стал самым объемным -





30 статей.





Это почти треть Основного закона, а, к слову, раздел о Президенте состоит всего из 10 статей.





При этом многие нормы, посвященные правам наших граждан, уникальны по своей сути, потому что содержат новые смыслы.





Теперь на уровне Основного закона выражена наша общая готовность оберегать исторические, культурные, семейные и нравственные ценности.





Это неотъемлемое право нашего народа, и это право никто, будь это политики, общественные деятели, зарубежные или отечественные неправительственные организации, не могут и не должны подвергать сомнению и, тем более, критике.





Абсолютное большинство наших граждан разделяет государственную политику поддержки семьи, потому что именно в здоровых семьях закладываются основы нового качества нации, ответственного гражданства и патриотизма.





Самая важная государственная задача - проводить политику защиты коренных интересов наших граждан.





В конце концов, это вопрос нашего суверенитета, а также благополучного будущего нации.





Проект Новой Конституции возводит в абсолют защиту прав и свобод человека, начиная с рождения, получения начального и среднего образования, создания семьи и заканчивая ответственностью совершеннолетних детей перед нетрудоспособными родителями.





Проект Основного закона - яркий пример гуманного отношения к гражданам.





Некоторые его нормы еще недавно выглядели социальной утопией.





Например, если в действующей Конституции говорится о вреде, который может нанести гражданин государству, то в Новой Конституции появилась норма о вреде, который может быть нанесен государством человеку.





В частности, речь идет о возмещении государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или их должностных лиц.





Конституция государства должна быть такой, чтобы не нарушать конституцию человека" - этот афоризм в полной мере отражает новые подходы к защите прав, свобод и интересов граждан Казахстана.





Вновь обращаю внимание на примат Закона и Порядка как государственной идеологии. Без ее полного понимания и превращения в важнейший элемент национального менталитета трудно говорить об укреплении казахской государственности.





Важной новацией считаю запрет на право быть избранным в отношении коррупционеров, даже если их судимость была погашена или снята.





Принципам справедливости также всецело отвечают гарантии неприкосновенности жилища.





В проекте Конституции черным по белому написано, что никто не сможет лишить человека жилья или выселить из него без соответствующего судебного решения.





Отдельной статьей в Основном законе, чего никогда не было прежде, закрепляется институт адвокатуры, внедряется так называемое правило Миранды.





Это усилит гарантированные государством права человека на судебную защиту и получение юридической помощи.





На конституционном уровне предлагается закрепить право на неприкосновенность частной жизни.





Речь идет не только о тайне личных вкладов и сообщений. Конституционной защитой предлагается обеспечить тайну банковских операций и персональных данных, что актуально с учетом стремительного развития цифровых технологий и финансового сектора.





Кроме того, Казахстан планирует зафиксировать на высшем конституционном уровне гарантии защиты персональных данных и цифровых прав.





В качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций.





Критически важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности, системы образования.





Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала.





Поэтому впервые предложено закрепить на уровне Конституции защиту интеллектуальной собственности, что позволит придать новый импульс развитию креативной экономики.





Особую силу имеет норма, прямо запрещающая придавать законам обратную силу, если это ухудшает положение человека или возлагает на него новые обязанности.





Тем самым будет сформирована стабильная, предсказуемая правовая и инвестиционная среда, в которой гражданин защищен и может уверенно планировать свою жизнь и предпринимательскую деятельность.





Предлагается установить специальный правовой режим для отдельных территорий и "городов ускоренного развития".





В связи с этой нормой появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны.





Такие серьезные обвинения исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт.





Кстати, это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают.





Между тем сам факт опубликования текста Новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается.





Равным образом нет никакой надобности устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка. В проекте Новой Конституции четко записано: "Государственный язык Республики Казахстан - казахский язык". И в этом качестве наш родной язык уверенно покоряет не только литературные высоты, но и обретает популярность во всех сферах общественно-политической жизни страны, и, что особенно важно, стал модным в молодежной среде. Другими словами, перспективы казахского языка вполне радужные. А те, кто якобы переживают за его судьбу, на самом деле используют данную тему в качестве политической ниши или цели.





Казахская молодежь отличается способностью к быстрому восприятию прогресса. Ей вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками, включая казахский и русский. Собственно говоря, это уже происходит повсеместно и в широких масштабах.





Куда ни шло, когда "политический буллинг" силятся применить иностранные граждане, однако, когда этим пытаются заниматься наши соотечественники, тем более без всяких на то оснований, это трудно понять.





В желании самоутвердиться, получить известность некоторые граждане попросту пересекают "красную линию", за которой находятся национальные интересы.





Следует хотя бы попытаться вникнуть в идеологическую и политическую суть Новой Конституции, функциональную природу предложенных норм.





Что касается, например, города Алатау, то специальные режимы касаются исключительно финансового управления, налоговых преференций и судебных процедур, необходимых для привлечения капитала.





Закрепляя в Конституции специальный правовой режим, мы создаем благоприятные условия для инвесторов. Мы демонстрируем всему миру, что Казахстан - это стабильное, открытое и свободное от барьеров государство с прозрачной ситуацией на внутреннем рынке.





​Подобные территории являются и впредь будут оставаться неотъемлемой частью единого конституционного и правового пространства Казахстана. Как важнейшая составляющая конституционного строя, территориальная целостность и государственное устройство нашей страны незыблемы.





Хочу вновь подчеркнуть, что защита Независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, согласно Новой Конституции, стали принципами, не подлежащими пересмотру и не допускающими иных толкований, интерпретаций, то есть абсолютно неизменными.





Наряду с этими фундаментальными принципами огромное значение имеет положение о статусе национальной валюты.





Это не просто формальное приложение к Флагу, Гербу, Гимну,





данная новация направлена на правовую защиту суверенитета, в том числе монетарного.





Хочу особо подчеркнуть: единственным источником власти и носителем суверенитета является народ Казахстана. Это положение было четко закреплено в проекте Конституции как новая норма. Это означает, что обновленный Основной закон еще сильнее укрепит фундамент нашей государственности.





​Данный шаг имеет исключительное значение, особенно в текущий период, когда геополитическая ситуация нестабильна, а вызовы и угрозы национальной безопасности становятся все более ощутимыми.





Изменилась не только буква, но и сам дух, содержание Основного закона. В нем закреплены наши многовековые традиции государственности, цели, идеалы и незыблемые ценности.





Откровенно говоря, я как Глава государства непосредственно участвовал в подготовке текста Новой Конституции, уделяя внимание каждой ее главе и каждой статье. Глубоко переосмысливая значение каждого слова, направил свои предложения членам Конституционной комиссии.





Мы также уделяли особое внимание приведению терминологии в соответствие с требованиями казахского языка.





К примеру, в Основном законе есть понятие "территориальная целостность Казахстана" ("Қазақстан аумағының тұтастығы").





По сути, это должно было звучать как "целостность земли" ("жердің тұтастығы"), на что я как лингвист и политик обратил внимание экспертов.





Родная земля - одно из самых священных понятий для казахского народа. Наши предки жертвовали своими жизнями ради каждой пяди родной земли. Они смогли отстоять наши бескрайние степи и передать их в наследие будущим поколениям.





Наш священный долг - беречь родную природу и целостность земли, зорко охранять ее рубежи.





Каждая песчинка Великой степи - наше бесценное сокровище.





Поэтому согласен с тем, что словосочетание "жердің тұтастығы" ("целостность земли"), будучи исконно казахским понятием, соответствует мировоззрению нашего народа.





Однако, с учетом того, что термин "аумақтық тұтастық" ("территориальная целостность") утвердился на уровне международного права, большинство членов Конституционной комиссии приняли решение оставить формулировку неизменной.





Этот пример наглядно демонстрирует, насколько бурно обсуждалась каждая норма и статья в процессе подготовки проекта новой Конституции.





У казахов говорят: "Келісіп пішкен тон келте болмас" ("Что сообща решено, то всегда верно").





Большую заинтересованность проявила и общественность, от наших граждан поступили тысячи предложений, которые были тщательно рассмотрены и изучены.





Все конструктивные идеи были учтены. Столь высокая вовлеченность подчеркивает искреннюю сопричастность наших граждан к судьбе своей страны.





Проект Основного закона, который вынесен на всеобщее голосование, был всесторонне изучен и обсужден.





Поэтому можно уверенно заявить, что это поистине Народная Конституция.





Безусловно, новый Основной закон -главный документ Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана, страны с самобытной цивилизацией, уникальной историей, высокими и ясными целями, светлым будущим.





Подчеркну, что как Глава государства, я принимаю каждое решение, исходя из высших интересов нации.





Мы не имеем права на инерционное развитие, не можем почивать на лаврах, медлить и уповать на авось.





Мы встали на путь эволюционной, или всесторонней, динамичной и решительной модернизации.





Принятие Новой Конституции выведет отношения государства и граждан на качественно более высокий уровень, перезагрузит всю юридическую систему страны.





Порядок внесения изменений в Конституцию обретет более совершенную и демократичную правовую форму.





Согласно действующей Конституции, изменения и дополнения в Основной закон может вносить Парламент, что у нас и происходило неоднократно.





По новому проекту любые изменения и дополнения в Конституцию могут быть внесены только по результатам всенародного референдума.





Это позволит предотвратить в будущем необоснованные конституционные поправки в интересах отдельных политических групп.





С самого начала своего президентства я словом и делом стоял на том, чтобы все важнейшие вопросы в жизни страны проходили через сито народного обсуждения и решались на республиканских референдумах. Это моя незыблемая позиция.





Напомню, что принятый в 1995 году конституционный закон о референдуме у нас впервые заработал только в





2022 году.





Предстоящий через несколько дней референдум станет уже третьим за столь короткое время.





За годы Независимости, несмотря на все мрачные прогнозы, мы смогли благодаря самоотверженному труду наших граждан построить сильное государство, пользующееся высоким авторитетом на международной арене.





Но сила сама по себе не является конечной целью.





Настоящая зрелость государства проявляется в ответственности перед гражданином, законом и будущими поколениями.





Сильное государство дает опору, а ответственное государство создает уверенность.





Именно такое сочетание силы и ответственности делает государство по-настоящему современным и прогрессивным.





Наши потомки могут простить нам многие ошибки, но никогда не простят слабость и безволие в решающий момент истории.





Пришло время зрелости и ответственности, время судьбоносного выбора.





Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам.





Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам.





Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и,





тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей Родины, к великому делу. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона.





Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: "Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны".





Ваш выбор, дорогие соотечественники, - не просто галочка в бюллетене, а веское слово за поистине Народную Конституцию. Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса.





Именно вы уже в скором времени возьмете на себя миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни.





Ваши голоса - это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны.





Современный Казахстан выгодно отличается от многих стран своей экономической устойчивостью, политической стабильностью, уважительным отношением к различным религиозным и культурным традициям.





Мы выступаем за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности.





Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет.





Мы - нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет.





Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой "проходной силой".





Граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру.





Это наглядное доказательство того, что мы живем в стране больших возможностей и открыты всему миру.





Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек, вне зависимости от социального статуса, политических, идеологических предпочтений, языковой, конфессиональной, этнической принадлежности, в полной мере может реализовать свой потенциал.





Могу с уверенностью сказать: проект Новой Народной Конституции - это крепкая, незыблемая платформа светлого будущего нашей общей Родины - Республики Казахстан!





Наша Новая Конституция открывает путь для технологического прогресса, развития искусственного интеллекта и тотальной цифровизации, способствует тому, чтобы наша Родина стала Справедливым и Процветающим государством.





Мы - мирная страна.





Бирюзовый паспорт Казахстана хорошо знают и уважают в мире, а наших граждан везде встречают с теплом и радушием.





Сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом.





Мы живем в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум - еще одна такая уникальная возможность.





15 марта каждый наш соотечественник сможет вписать свое имя в летопись достижений Казахстана.





Это поистине исторический момент, свидетелями которого выпадает быть не каждому.





Поэтому я хочу вновь обратиться к нашей молодежи.





Активное участие в референдуме - проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день - это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины.





Пройдут годы, а Казахстан благодаря обновленной Конституции продолжит свое поступательное развитие и вскоре займет свое место среди самых передовых стран мира.





Тогда вы сможете с гордостью сказать: "Я лично участвовал в преобразованиях, благодаря которым моя Священная Отчизна достигла таких вершин". Уверен, будущие поколения будут благодарны вам.





Великий Абай говорил: "Адамның адамшылығы істі бастауынан білінеді" ("О достоинствах человека суди по тому, как он начал дело").





Будучи сплоченным народом, мы взяли на себя важную и ответственную миссию, а самое главное, что нами движут благие помыслы.





Все намеченные нами реформы принесут реальные плоды, так как они осуществляются во имя будущего страны.





Нам доверены бескрайние просторы Великой степи, которую наши предки отстояли силой своего оружия и величием духа.





Мы верим, что подрастающее поколение будет жить в Справедливом и Процветающем Казахстане.





Мы приложим все усилия для того, чтобы воплотить наши планы в реальность.





Я глубоко верю в созидательную силу нашего народа и высокие устремления молодежи.





Наступило время сплотиться и самоотверженно трудиться ради достижения общей цели.





Призываю всех преданно служить интересам нашей Родины!





Пусть мир и согласие царят на нашей земле!