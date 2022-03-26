В крови человека обнаружен микропластик

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах впервые обнаружили микропластик в крови у 80 процентов протестированных людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров, все из которых были здоровыми взрослыми людьми, и выявили частицы пластика у 17 человек. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для изготовления упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого делают пластиковые пакеты", - сообщает lenta.ru.
Специалисты пока не знают, какое воздействие микропластик оказывает на здоровье человека. Однако повод для беспокойства есть - микропластик наносит вред человеческим клеткам в лабораторных условиях, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год. Кроме того, люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой.
Недавнее исследование показало, что микропластик может цепляться за внешние мембраны эритроцитов и ограничивать их способность транспортировать кислород. Частицы также были обнаружены в плацентах беременных женщин, а у беременных крыс они быстро проходят через легкие, проникая в сердце, мозг и другие органы плода", - информирует издание.