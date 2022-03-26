В крови человека обнаружен микропластик

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НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Казахстан занял 23-е место в рейтинге стран с самой загрязненной атмосферой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году в Центральной и Южной Азии качество воздуха было одним из худших в мире, там находятся 46 из 50 наиболее загрязненных городов мира. По данным программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 70% смертей, связанных с качеством воздуха в мире, происходят в этом регионе", - говорится в отчете швейцарской мониторинговой группы IQAir.

По данным отчета, только два казахстанских города в этом регионе соответствовали рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха - Шу и Жезказган.

В списке Казахстан расположился между Китаем и Ираном. Первые три места в рейтинге заняли Бангладеш, Чад и Пакистан.

В этих странах концентрация PM2.5 в 10 раз превышает рекомендуемый ВОЗ уровень качества воздуха.

Авторы отчета подчеркивают, что в 2021 году смерть 40 тысяч детей в возрасте до пяти лет была напрямую связана с загрязнением воздуха.

Исследователи COVID-19 обнаружили, что воздействие PM2,5 увеличивает как риск заражения вирусом, так и более серьезные последствия при заражении, включая смерть", - отмечается в отчете.

Отчет за 2021 год включил в себя 6475 населенных пунктов в 117 странах.