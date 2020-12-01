Акимат Алматинской области прокомментировал информацию о вырубке рощи

Талдыкорган. 30 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Алматинской области прокомментировал информацию о вырубке рощи для строительства стадиона, передает Kazakhstan Today.

Информация о вырубке рощи ради строительства стадиона появилась на странице экоактивистки Салтанат Ташимовой.

И снова рубят! Единственную рощу в Чилике (Шелек. -Прим. агентства) собираются вырубить ради никому не нужного стадиона. Порядка 400 исторических деревьев, с которыми связана вся история Чилика! Среди них нет ни одного в аварийном состоянии! Остановите варварство!" - написала Ташимова в Facebook.

Однако в пресс-службе акимата Енбекшиказахского района области отметили, что на сегодняшний день в роще села Шелек не спилено ни одно дерево.

В роще имеется стадион. К 2022 году планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шелек площадью 3,4 гектара. На сегодня изготавливается проектно-сметная документация строительства", - уточнили в акимате.

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