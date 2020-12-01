Акимат Алматинской области прокомментировал информацию о вырубке рощи

Информация о вырубке рощи ради строительства стадиона появилась на странице экоактивистки Салтанат Ташимовой.
И снова рубят! Единственную рощу в Чилике (Шелек. -Прим. агентства) собираются вырубить ради никому не нужного стадиона. Порядка 400 исторических деревьев, с которыми связана вся история Чилика! Среди них нет ни одного в аварийном состоянии! Остановите варварство!" - написала Ташимова в Facebook.
Однако в пресс-службе акимата Енбекшиказахского района области отметили, что на сегодняшний день в роще села Шелек не спилено ни одно дерево.
В роще имеется стадион. К 2022 году планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шелек площадью 3,4 гектара. На сегодня изготавливается проектно-сметная документация строительства", - уточнили в акимате.
Напомним, в Алматы специализированной природоохранной прокуратурой начато досудебное расследование по факту незаконной вырубки деревьев на улице Толе би. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев назвал варварством вырубку 13 здоровых деревьев. Президент Казахстана также не остался в стороне. Он поручил акиму Алматы Сагинтаеву провести расследование и привлечь к ответственности виновных.
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