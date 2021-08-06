Дорогие саженцы из Турции засохли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. 5 АВГУСТА - В Туркестане засохли все дорогие саженцы чинар и сакур, которые привезли из Турции и высадили на территории дворцового комплекса "Керуен-сарай", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В первые три месяца деревья зацвели. Но потом температура поднялась до 46 градусов, подул жаркий ветер и листья стали желтеть и опадать", - рассказала официальный представитель комплекса "Керуен-Сарай" Дана Нугманова.

В областном акимате заявили, что гибель деревьев произошла по вине подрядчика, который не учёл климатические условия, сообщает 31 канал





Представители компании скептически отреагировали, узнав, как прошла акклиматизация турецких деревьев в Туркестане. Технология полива осуществляется правильно. Однако из-за раннего срока высадки они не прижились. Подрядчик говорит, что больше не допустит такой ошибки", – сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

По словам генерального менеджера компании, подрядчик очень спешил к открытию комплекса и посадил деревья из Турции без соблюдения правил. Из-за этого саженцы чинар и сакур сейчас выкапывают с корнями. Осенью вместо них посадят другие деревья, более устойчивые к климату Туркестана. Их также завезут из Турции.

Сумма расходов и количество засохших деревьев не уточняется.

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